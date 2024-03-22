Топовый тюменский вуз перешел на дистант после теракта в Подмосковье

ТюмГУ перевел студентов на дистант из-за теракта в Подмосковье

23 марта 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Занятия в вузе преподаватели проведут в мессенджерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Тюменский государственный университет 23 марта перешел на онлайн-обучение после трагедии в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом студентам сообщила заместитель директора по молодежной политике и воспитательной работе вуза Светлана Рачева. «В связи с терактом в Москве, в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования, занятия сегодня будут проводиться онлайн. В расписание вносятся изменения», — передал URA.RU слова Рачевой студент ТюмГУ. Все корпуса вуза 23 марта будут закрыты. Занятия будут проводиться в мессенджерах, где преподаватели создадут соответствующие группы. На официальном сайте образовательного учреждения информация об изменении в расписании и переводе на дистант на данный момент не публиковалась. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ТюмГУ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, сообщили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский государственный университет 23 марта перешел на онлайн-обучение после трагедии в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом студентам сообщила заместитель директора по молодежной политике и воспитательной работе вуза Светлана Рачева. «В связи с терактом в Москве, в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования, занятия сегодня будут проводиться онлайн. В расписание вносятся изменения», — передал URA.RU слова Рачевой студент ТюмГУ. Все корпуса вуза 23 марта будут закрыты. Занятия будут проводиться в мессенджерах, где преподаватели создадут соответствующие группы. На официальном сайте образовательного учреждения информация об изменении в расписании и переводе на дистант на данный момент не публиковалась. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ТюмГУ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, сообщили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.