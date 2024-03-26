Shot: Слепаков* решил продать весь бизнес в России

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Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр Семен Слепаков. Екатеринбург, слепаков семен
Слепаков избавляется от бизнеса и недвижимости в России Фото:

Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) подал заявление о ликвидации своего индивидуального предприятия, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов, сообщает telegram-канал SHOT. Ранее актер продал роскошные апартаменты в центре Москвы.

«Комик-иноагент Семен Слепаков (признан иноагентом) избавляется от последнего бизнеса в России. По данным SHOT, он подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги по рекламе и другим контрактам», — сообщает источник. Решение о ликвидации бизнеса налоговая должна принять 1 апреля.

Ранее SHOT сообщал, что Слепаков* также продал роскошные 217-метровые апартаменты в ЖК Park Residence, который находится в шаге от Крымской набережной Москвы-реки напротив памятника Петру. Данную недвижимость покупатель приобрел у Слепакова* за 295 млн.

В список иноагентов комик Семен Слепаков* попал в апреле 2023 года. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине.

*Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) подал заявление о ликвидации своего индивидуального предприятия, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов, сообщает telegram-канал SHOT. Ранее актер продал роскошные апартаменты в центре Москвы. «Комик-иноагент Семен Слепаков (признан иноагентом) избавляется от последнего бизнеса в России. По данным SHOT, он подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги по рекламе и другим контрактам», — сообщает источник. Решение о ликвидации бизнеса налоговая должна принять 1 апреля. Ранее SHOT сообщал, что Слепаков* также продал роскошные 217-метровые апартаменты в ЖК Park Residence, который находится в шаге от Крымской набережной Москвы-реки напротив памятника Петру. Данную недвижимость покупатель приобрел у Слепакова* за 295 млн. В список иноагентов комик Семен Слепаков* попал в апреле 2023 года. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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