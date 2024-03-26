Shot: Слепаков* решил продать весь бизнес в России

26 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Слепаков избавляется от бизнеса и недвижимости в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) подал заявление о ликвидации своего индивидуального предприятия, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов, сообщает telegram-канал SHOT. Ранее актер продал роскошные апартаменты в центре Москвы. «Комик-иноагент Семен Слепаков (признан иноагентом) избавляется от последнего бизнеса в России. По данным SHOT, он подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги по рекламе и другим контрактам», — сообщает источник. Решение о ликвидации бизнеса налоговая должна принять 1 апреля. Ранее SHOT сообщал, что Слепаков* также продал роскошные 217-метровые апартаменты в ЖК Park Residence, который находится в шаге от Крымской набережной Москвы-реки напротив памятника Петру. Данную недвижимость покупатель приобрел у Слепакова* за 295 млн. В список иноагентов комик Семен Слепаков* попал в апреле 2023 года. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) подал заявление о ликвидации своего индивидуального предприятия, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов, сообщает telegram-канал SHOT. Ранее актер продал роскошные апартаменты в центре Москвы. «Комик-иноагент Семен Слепаков (признан иноагентом) избавляется от последнего бизнеса в России. По данным SHOT, он подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги по рекламе и другим контрактам», — сообщает источник. Решение о ликвидации бизнеса налоговая должна принять 1 апреля. Ранее SHOT сообщал, что Слепаков* также продал роскошные 217-метровые апартаменты в ЖК Park Residence, который находится в шаге от Крымской набережной Москвы-реки напротив памятника Петру. Данную недвижимость покупатель приобрел у Слепакова* за 295 млн. В список иноагентов комик Семен Слепаков* попал в апреле 2023 года. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.