Минюст РФ включил в реестр иноагентов комика Слепакова

Слепаков проживает за пределами Российской Федерации, сообщили в Минюсте
Минюст РФ обновил список иноагентов, в него попал комик Семен Слепаков. Об этом говорится на сайте ведомства.
«С.С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. Также он формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», —
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