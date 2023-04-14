Минюст РФ включил в реестр иноагентов комика Слепакова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр Семен Слепаков. Екатеринбург, слепаков семен
Слепаков проживает за пределами Российской Федерации, сообщили в Минюсте Фото:

Минюст РФ обновил список иноагентов, в него попал комик Семен Слепаков. Об этом говорится на сайте ведомства.

«С.С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. Также он формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», — говорится в сообщении ведомства. В Минюсте сообщили, что Слепаков проживает за пределами Российской Федерации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Минюст РФ обновил список иноагентов, в него попал комик Семен Слепаков. Об этом говорится на сайте ведомства. «С.С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. Также он формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», — говорится в сообщении ведомства. В Минюсте сообщили, что Слепаков проживает за пределами Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...