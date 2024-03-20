В Курганской области растут цены на дачи и коттеджи. Фото

21 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Разброс цен на дома с участком в регионе примерно от 50 тысяч до 99 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала года цены на дачи, коттеджи и дома в поселках Курганской области выросли в цене на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом приведена в статистике сайта Restate. «Динамика средних цен: 28 декабря 2023 — за объект — 1 693 863 рубля, <…> 7 марта — за объект — 2 074 319 рублей», — указано на сайте. При этом, по информации с сайта, в сравнении с мартом прошлого года выходит приблизительно та же разница почти в 400 тысяч рублей. На сайтах объявлений данная категория объектов начинается с цены около 50 тысяч рублей, но постройки на участке при такой низкой стоимости часто сгоревшие. «Продам приватизированный участок земли на 6,5 соток, после пожара в СНТ под Смолино», — указано в одном из самых дешевых предложений на сайте Avito. По информации сайта, продавец просит за объект всего 35 тысяч рублей. Самый дорогой объект в Курганской области, по данным сайта, продается в городе Шадринске — дом с площадью 520 квадратных метров на участке 20 соток за 99 900 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стало дороже снимать маленькие квартиры. А однокомнатные квартиры, согласно статистике, арендовать выгоднее, чем квартиры-студии. Большинство самых дешевых дач в Курганской области сгоревшие Фото: сайт Avito Самый дорогой дом из объявлений с сайта продают за 99 900 000 рублей Фото: сайт Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала года цены на дачи, коттеджи и дома в поселках Курганской области выросли в цене на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом приведена в статистике сайта Restate. «Динамика средних цен: 28 декабря 2023 — за объект — 1 693 863 рубля, <…> 7 марта — за объект — 2 074 319 рублей», — указано на сайте. При этом, по информации с сайта, в сравнении с мартом прошлого года выходит приблизительно та же разница почти в 400 тысяч рублей. На сайтах объявлений данная категория объектов начинается с цены около 50 тысяч рублей, но постройки на участке при такой низкой стоимости часто сгоревшие. «Продам приватизированный участок земли на 6,5 соток, после пожара в СНТ под Смолино», — указано в одном из самых дешевых предложений на сайте Avito. По информации сайта, продавец просит за объект всего 35 тысяч рублей. Самый дорогой объект в Курганской области, по данным сайта, продается в городе Шадринске — дом с площадью 520 квадратных метров на участке 20 соток за 99 900 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стало дороже снимать маленькие квартиры. А однокомнатные квартиры, согласно статистике, арендовать выгоднее, чем квартиры-студии.