20 марта 2024

В Курганской области растут цены на дачи и коттеджи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский мост. Курган, деревянный дом, частный сектор, крыши домов
Разброс цен на дома с участком в регионе примерно от 50 тысяч до 99 млн рублей (архивное фото) Фото:

С начала года цены на дачи, коттеджи и дома в поселках Курганской области выросли в цене на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом приведена в статистике сайта Restate.

«Динамика средних цен: 28 декабря 2023 — за объект — 1 693 863 рубля, <…> 7 марта — за объект — 2 074 319 рублей», — указано на сайте. При этом, по информации с сайта, в сравнении с мартом прошлого года выходит приблизительно та же разница почти в 400 тысяч рублей.

На сайтах объявлений данная категория объектов начинается с цены около 50 тысяч рублей, но постройки на участке при такой низкой стоимости часто сгоревшие. «Продам приватизированный участок земли на 6,5 соток, после пожара в СНТ под Смолино», — указано в одном из самых дешевых предложений на сайте Avito. По информации сайта, продавец просит за объект всего 35 тысяч рублей. Самый дорогой объект в Курганской области, по данным сайта, продается в городе Шадринске — дом с площадью 520 квадратных метров на участке 20 соток за 99 900 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стало дороже снимать маленькие квартиры. А однокомнатные квартиры, согласно статистике, арендовать выгоднее, чем квартиры-студии.

Большинство самых дешевых дач в Курганской области сгоревшие
Большинство самых дешевых дач в Курганской области сгоревшие
Фото:
Самый дорогой дом из объявлений с сайта продают за 99 900 000 рублей
Самый дорогой дом из объявлений с сайта продают за 99 900 000 рублей
Фото:

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С начала года цены на дачи, коттеджи и дома в поселках Курганской области выросли в цене на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом приведена в статистике сайта Restate. «Динамика средних цен: 28 декабря 2023 — за объект — 1 693 863 рубля, <…> 7 марта — за объект — 2 074 319 рублей», — указано на сайте. При этом, по информации с сайта, в сравнении с мартом прошлого года выходит приблизительно та же разница почти в 400 тысяч рублей. На сайтах объявлений данная категория объектов начинается с цены около 50 тысяч рублей, но постройки на участке при такой низкой стоимости часто сгоревшие. «Продам приватизированный участок земли на 6,5 соток, после пожара в СНТ под Смолино», — указано в одном из самых дешевых предложений на сайте Avito. По информации сайта, продавец просит за объект всего 35 тысяч рублей. Самый дорогой объект в Курганской области, по данным сайта, продается в городе Шадринске — дом с площадью 520 квадратных метров на участке 20 соток за 99 900 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стало дороже снимать маленькие квартиры. А однокомнатные квартиры, согласно статистике, арендовать выгоднее, чем квартиры-студии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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