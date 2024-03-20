С начала года цены на дачи, коттеджи и дома в поселках Курганской области выросли в цене на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом приведена в статистике сайта Restate.
«Динамика средних цен: 28 декабря 2023 — за объект — 1 693 863 рубля, <…> 7 марта — за объект — 2 074 319 рублей», — указано на сайте. При этом, по информации с сайта, в сравнении с мартом прошлого года выходит приблизительно та же разница почти в 400 тысяч рублей.
На сайтах объявлений данная категория объектов начинается с цены около 50 тысяч рублей, но постройки на участке при такой низкой стоимости часто сгоревшие. «Продам приватизированный участок земли на 6,5 соток, после пожара в СНТ под Смолино», — указано в одном из самых дешевых предложений на сайте Avito. По информации сайта, продавец просит за объект всего 35 тысяч рублей. Самый дорогой объект в Курганской области, по данным сайта, продается в городе Шадринске — дом с площадью 520 квадратных метров на участке 20 соток за 99 900 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане стало дороже снимать маленькие квартиры. А однокомнатные квартиры, согласно статистике, арендовать выгоднее, чем квартиры-студии.
Большинство самых дешевых дач в Курганской области сгоревшие
Фото: сайт Avito
Самый дорогой дом из объявлений с сайта продают за 99 900 000 рублей
С начала года цены на дачи, коттеджи и дома в поселках Курганской области выросли в цене на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом приведена в статистике сайта Restate. «Динамика средних цен: 28 декабря 2023 — за объект — 1 693 863 рубля, <…> 7 марта — за объект — 2 074 319 рублей», — указано на сайте. При этом, по информации с сайта, в сравнении с мартом прошлого года выходит приблизительно та же разница почти в 400 тысяч рублей. На сайтах объявлений данная категория объектов начинается с цены около 50 тысяч рублей, но постройки на участке при такой низкой стоимости часто сгоревшие. «Продам приватизированный участок земли на 6,5 соток, после пожара в СНТ под Смолино», — указано в одном из самых дешевых предложений на сайте Avito. По информации сайта, продавец просит за объект всего 35 тысяч рублей. Самый дорогой объект в Курганской области, по данным сайта, продается в городе Шадринске — дом с площадью 520 квадратных метров на участке 20 соток за 99 900 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стало дороже снимать маленькие квартиры. А однокомнатные квартиры, согласно статистике, арендовать выгоднее, чем квартиры-студии.