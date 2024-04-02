В Курганской филармонии 2 апреля состоялся концерт, на котором японский дирижер Кеничи Симура исполнил симфонию из аниме. Затем он сказал слова поддержки пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«В филармонии была симфония аниме с дирижером из Японии Кеничи Симура. После выступления он выразил слова поддержки пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холле“. Также Симура сказал, что впервые с симфонией аниме он выступил в Кургане 16 лет назад», — сообщил журналист агентства.
Обучившись искусству дирижирования у японских и российских педагогов с мировым именем, Симура на протяжении многих лет совершенствует свое мастерство. Он совмещает мелодии из игр и знаменитых аниме-фильмов с классическим симфоническим звучанием оркестра, отмечается на сайте филармонии.
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В Курганской филармонии 2 апреля состоялся концерт, на котором японский дирижер Кеничи Симура исполнил симфонию из аниме. Затем он сказал слова поддержки пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В филармонии была симфония аниме с дирижером из Японии Кеничи Симура. После выступления он выразил слова поддержки пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холле“. Также Симура сказал, что впервые с симфонией аниме он выступил в Кургане 16 лет назад», — сообщил журналист агентства. Обучившись искусству дирижирования у японских и российских педагогов с мировым именем, Симура на протяжении многих лет совершенствует свое мастерство. Он совмещает мелодии из игр и знаменитых аниме-фильмов с классическим симфоническим звучанием оркестра, отмечается на сайте филармонии.