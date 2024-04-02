В Кургане японский дирижер выразил поддержку пострадавшим в «Крокусе». Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Алессандро Сафина в Конгресс-центре. Екатеринбург, музыкант, оркестр, виолончель, струнный инструмент
В Кургане прошел симфонический концерт с участием дирижера из Японии Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Курганской филармонии 2 апреля состоялся концерт, на котором японский дирижер Кеничи Симура исполнил симфонию из аниме. Затем он сказал слова поддержки пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«В филармонии была симфония аниме с дирижером из Японии Кеничи Симура. После выступления он выразил слова поддержки пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холле“. Также Симура сказал, что впервые с симфонией аниме он выступил в Кургане 16 лет назад», — сообщил журналист агентства.

Обучившись искусству дирижирования у японских и российских педагогов с мировым именем, Симура на протяжении многих лет совершенствует свое мастерство. Он совмещает мелодии из игр и знаменитых аниме-фильмов с классическим симфоническим звучанием оркестра, отмечается на сайте филармонии.

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В Курганской филармонии 2 апреля состоялся концерт, на котором японский дирижер Кеничи Симура исполнил симфонию из аниме. Затем он сказал слова поддержки пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В филармонии была симфония аниме с дирижером из Японии Кеничи Симура. После выступления он выразил слова поддержки пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холле“. Также Симура сказал, что впервые с симфонией аниме он выступил в Кургане 16 лет назад», — сообщил журналист агентства. Обучившись искусству дирижирования у японских и российских педагогов с мировым именем, Симура на протяжении многих лет совершенствует свое мастерство. Он совмещает мелодии из игр и знаменитых аниме-фильмов с классическим симфоническим звучанием оркестра, отмечается на сайте филармонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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