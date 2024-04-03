Пермское УФАС пригрозило властям Чернушки делом из-за незаконной рекламы

Пермское управление ФАС выдало предупреждение администрации Чернушинского округа. Властям муниципалитета необходимо демонтировать незаконные рекламные конструкции. В ином случае может быть возбуждено антимонопольное дело.
«Выявлено, что на территории Чернушки без разрешения незаконно эксплуатируются восемь рекламных конструкций. Их владельцы получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами. УФАС выдало властям предупреждение о необходимости демонтировать конструкции. В противном случае может быть возбуждено антимонопольное дело», — сообщается на странице Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
Исполнить предупреждение антимонопольного ведомства власти должны до 30 апреля 2024 года. Если власти выполнят демонтаж за счет бюджета, они имеют право обратиться за компенсацией к владельцам рекламных конструкций. В случает отказа возмещения расходов, можно потребовать взыскать компенсацию через суд.
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Пермское управление ФАС выдало предупреждение администрации Чернушинского округа. Властям муниципалитета необходимо демонтировать незаконные рекламные конструкции. В ином случае может быть возбуждено антимонопольное дело. «Выявлено, что на территории Чернушки без разрешения незаконно эксплуатируются восемь рекламных конструкций. Их владельцы получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами. УФАС выдало властям предупреждение о необходимости демонтировать конструкции. В противном случае может быть возбуждено антимонопольное дело», — сообщается на странице Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Исполнить предупреждение антимонопольного ведомства власти должны до 30 апреля 2024 года. Если власти выполнят демонтаж за счет бюджета, они имеют право обратиться за компенсацией к владельцам рекламных конструкций. В случает отказа возмещения расходов, можно потребовать взыскать компенсацию через суд.