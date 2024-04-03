В школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стоят у входа в здание, сообщает житель города в социальной сети «ВКонтакте».
«Хочу узнать, у всех ли школ такое теперь скопление детей у входа утром через турникет? Старшая школа №9. На улице стояли дети, когда урок уже начался», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин».
Представители образовательного учреждения сообщили, что в школе проходила отработка пропускного режима после установки металлорамки. «Информация о проведении тренировок пропускного режима была доведена до сведения всех родителей. Образовательный процесс начат своевременно, в штатном режиме», — говорится в сообщении.
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В школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стоят у входа в здание, сообщает житель города в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу узнать, у всех ли школ такое теперь скопление детей у входа утром через турникет? Старшая школа №9. На улице стояли дети, когда урок уже начался», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Представители образовательного учреждения сообщили, что в школе проходила отработка пропускного режима после установки металлорамки. «Информация о проведении тренировок пропускного режима была доведена до сведения всех родителей. Образовательный процесс начат своевременно, в штатном режиме», — говорится в сообщении.