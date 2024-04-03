В ЯНАО ученики толпятся у входа в школу из-за нового пропускного режима. Фото

В Надыме ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в школе

04 апреля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

В школе Надыма протестировали новый пропускной режим Фото: Анна Майорова © URA.RU В школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стоят у входа в здание, сообщает житель города в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу узнать, у всех ли школ такое теперь скопление детей у входа утром через турникет? Старшая школа №9. На улице стояли дети, когда урок уже начался», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Представители образовательного учреждения сообщили, что в школе проходила отработка пропускного режима после установки металлорамки. «Информация о проведении тренировок пропускного режима была доведена до сведения всех родителей. Образовательный процесс начат своевременно, в штатном режиме», — говорится в сообщении. Столпотворение у входа в школу в Надыме сообщество «Злой и добрый надымчанин», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стоят у входа в здание, сообщает житель города в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу узнать, у всех ли школ такое теперь скопление детей у входа утром через турникет? Старшая школа №9. На улице стояли дети, когда урок уже начался», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Представители образовательного учреждения сообщили, что в школе проходила отработка пропускного режима после установки металлорамки. «Информация о проведении тренировок пропускного режима была доведена до сведения всех родителей. Образовательный процесс начат своевременно, в штатном режиме», — говорится в сообщении.