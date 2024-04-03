03 апреля 2024

В ЯНАО ученики толпятся у входа в школу из-за нового пропускного режима. Фото

В Надыме ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в школе
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе Надыма протестировали новый пропускной режим Фото:

В школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стоят у входа в здание, сообщает житель города в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу узнать, у всех ли школ такое теперь скопление детей у входа утром через турникет? Старшая школа №9. На улице стояли дети, когда урок уже начался», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Представители образовательного учреждения сообщили, что в школе проходила отработка пропускного режима после установки металлорамки. «Информация о проведении тренировок пропускного режима была доведена до сведения всех родителей. Образовательный процесс начат своевременно, в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Столпотворение у входа в школу в Надыме
Столпотворение у входа в школу в Надыме

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В школе Надыма (ЯНАО) ученики не успевают на уроки из-за новой пропускной системы в образовательном учреждении. Дети толпами стоят у входа в здание, сообщает житель города в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу узнать, у всех ли школ такое теперь скопление детей у входа утром через турникет? Старшая школа №9. На улице стояли дети, когда урок уже начался», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Представители образовательного учреждения сообщили, что в школе проходила отработка пропускного режима после установки металлорамки. «Информация о проведении тренировок пропускного режима была доведена до сведения всех родителей. Образовательный процесс начат своевременно, в штатном режиме», — говорится в сообщении.
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