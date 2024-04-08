08 апреля 2024

Федеральная сеть прокомментировала увольнение жены участника СВО из ЯНАО

В SOKOLOV сообщили причины увольнения жены участника СВО из Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Наблюдаем за городом. Пермь, кольцо, ювелирные украшения, золото, ювелирка, кольца, магазин
В пресс-службе SOKOLOV сообщили о причинах увольнения ноябрянки из ювелирного магазина Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Юлия Зайнетдинова, муж которой выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, уволилась из ювелирного магазина федеральной сети SOKOLOV по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Юлия Зайнетдинова была уволена из магазина сети в Ноябрьске по собственному желанию более трех месяцев назад — 22 декабря 2023 года. Девушка работала на временной должности, которая была открыта под декабрьские распродажи. Ее заявления о причинах увольнения голословны и не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе сети ювелирных магазинов SOKOLOV журналистам URA.RU.

В компании подчеркивают, что собственник бренда и руководство компании никогда не высказывались против СВО и ее участников. Сообщения журналистов не соответствуют действительности.

В издании «МК Ямал» 8 апреля была опубликована информация об увольнении жены участника СВО из магазина ювелирной сети в Ноябрьске. Девушка сообщила журналистам, что потеряла должность из-за того, что ее муж служит в зоне СВО. Прокуратура ЯНАО проверит законность увольнения заявительницы.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Юлия Зайнетдинова, муж которой выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, уволилась из ювелирного магазина федеральной сети SOKOLOV по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Юлия Зайнетдинова была уволена из магазина сети в Ноябрьске по собственному желанию более трех месяцев назад — 22 декабря 2023 года. Девушка работала на временной должности, которая была открыта под декабрьские распродажи. Ее заявления о причинах увольнения голословны и не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе сети ювелирных магазинов SOKOLOV журналистам URA.RU. В компании подчеркивают, что собственник бренда и руководство компании никогда не высказывались против СВО и ее участников. Сообщения журналистов не соответствуют действительности. В издании «МК Ямал» 8 апреля была опубликована информация об увольнении жены участника СВО из магазина ювелирной сети в Ноябрьске. Девушка сообщила журналистам, что потеряла должность из-за того, что ее муж служит в зоне СВО. Прокуратура ЯНАО проверит законность увольнения заявительницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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