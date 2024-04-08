Федеральная сеть прокомментировала увольнение жены участника СВО из ЯНАО

В SOKOLOV сообщили причины увольнения жены участника СВО из Ноябрьска

В пресс-службе SOKOLOV сообщили о причинах увольнения ноябрянки из ювелирного магазина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Юлия Зайнетдинова, муж которой выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, уволилась из ювелирного магазина федеральной сети SOKOLOV по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Юлия Зайнетдинова была уволена из магазина сети в Ноябрьске по собственному желанию более трех месяцев назад — 22 декабря 2023 года. Девушка работала на временной должности, которая была открыта под декабрьские распродажи. Ее заявления о причинах увольнения голословны и не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе сети ювелирных магазинов SOKOLOV журналистам URA.RU.

В компании подчеркивают, что собственник бренда и руководство компании никогда не высказывались против СВО и ее участников. Сообщения журналистов не соответствуют действительности.

В издании «МК Ямал» 8 апреля была опубликована информация об увольнении жены участника СВО из магазина ювелирной сети в Ноябрьске. Девушка сообщила журналистам, что потеряла должность из-за того, что ее муж служит в зоне СВО. Прокуратура ЯНАО проверит законность увольнения заявительницы.