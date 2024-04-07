В ЯНАО федеральная ювелирная сеть уволила жену участника СВО

Прокуратура проверит законность увольнения женщины из сети SOKOLOV в Ноябрьске

На Ямале руководство ювелирного магазина заставило уволиться супругу участника СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) руководство федеральной сети ювелирных магазинов SOKOLOV подтолкнуло к увольнению жену участника военной спецоперации. Юлия Зайнетдинова сообщила «МК Ямал» о том, что работодатель не согласился предоставить ей дополнительные дни отпуска, чтобы увидеться с мужем.

«Я на тот момент две недели отработала стажером. Когда брали на работу, знали, что муж — участник СВО. Я ждала, думала, может в отпуск приедет, и предупредила заранее, что мне могут понадобиться дни за свой счет. Директор магазина прямо мне в глаза сказала, что руководство не устраивает, что у меня муж на СВО. Отпуск за свой счет никто не даст, потому что все должны быть в магазине, торговля как раз перед праздниками. Мне предложили прощаться с работой. Я растерялась и решила, что не буду брать эти дни. Через неделю сама написала по собственному желанию заявление на увольнение», — рассказала женщина в разговоре с корреспондентом «МК Ямал».

В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. Агентства направило запрос в ювелирную компанию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.