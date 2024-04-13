На Западном берегу Иордана прошли столкновения из-за убийства подростка

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Военные Израиля усилили охраны места, где ранее произошли столкновения из-за убийства мальчика Фото:
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Десятки палестинцев и жителей Самарии получили ранения в столкновениях из-за убийства подростка, которое произошло на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Десятки израильтян и палестинцев получили ранения разной степени тяжести. Произошли столкновения между израильскими мирными жителями и палестинцами, в ходе которых бросали камни и раздавались выстрелы», — сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале.

Силы ЦАХАЛа оперативно вмешались в ситуацию. Они разогнали бушующую толпу. На данный момент стычки прекратились. После инцидента район был усилен военными ЦАХАЛ и приграничной полицией.

Ранее на Западном берегу Иордана нашли тело убитого подростка. Мальчик пас скот. В ЦАХАЛ заявили, что он был убит террористами. Стадо вернулось на ферму без него.

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Десятки палестинцев и жителей Самарии получили ранения в столкновениях из-за убийства подростка, которое произошло на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Десятки израильтян и палестинцев получили ранения разной степени тяжести. Произошли столкновения между израильскими мирными жителями и палестинцами, в ходе которых бросали камни и раздавались выстрелы», — сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Силы ЦАХАЛа оперативно вмешались в ситуацию. Они разогнали бушующую толпу. На данный момент стычки прекратились. После инцидента район был усилен военными ЦАХАЛ и приграничной полицией. Ранее на Западном берегу Иордана нашли тело убитого подростка. Мальчик пас скот. В ЦАХАЛ заявили, что он был убит террористами. Стадо вернулось на ферму без него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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