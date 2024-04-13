В мире На Западном берегу Иордана прошли столкновения из-за убийства подростка 13 апреля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 + Военные Израиля усилили охраны места, где ранее произошли столкновения из-за убийства мальчика Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Десятки палестинцев и жителей Самарии получили ранения в столкновениях из-за убийства подростка, которое произошло на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Десятки израильтян и палестинцев получили ранения разной степени тяжести. Произошли столкновения между израильскими мирными жителями и палестинцами, в ходе которых бросали камни и раздавались выстрелы», — сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале . Силы ЦАХАЛа оперативно вмешались в ситуацию. Они разогнали бушующую толпу. На данный момент стычки прекратились. После инцидента район был усилен военными ЦАХАЛ и приграничной полицией. Ранее на Западном берегу Иордана нашли тело убитого подростка. Мальчик пас скот. В ЦАХАЛ заявили, что он был убит террористами. Стадо вернулось на ферму без него. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Десятки палестинцев и жителей Самарии получили ранения в столкновениях из-за убийства подростка, которое произошло на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Десятки израильтян и палестинцев получили ранения разной степени тяжести. Произошли столкновения между израильскими мирными жителями и палестинцами, в ходе которых бросали камни и раздавались выстрелы», — сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Силы ЦАХАЛа оперативно вмешались в ситуацию. Они разогнали бушующую толпу. На данный момент стычки прекратились. После инцидента район был усилен военными ЦАХАЛ и приграничной полицией. Ранее на Западном берегу Иордана нашли тело убитого подростка. Мальчик пас скот. В ЦАХАЛ заявили, что он был убит террористами. Стадо вернулось на ферму без него. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям