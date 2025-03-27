Кто может оформить льготную ипотеку и как это сделать

Власти России рассматривают вопрос о расширении программы предоставления льготной ипотеки для семей, имеющих одного несовершеннолетнего ребенка, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью URA.RU. Она подчеркнула, что поддержка государства необходима строительной отрасли для выживания на фоне высоких ставок Центробанка, которые существенно затруднили получение кредитов застройщиками и снизили доходы от ипотеки.
Разворотнева также добавила, что правительство тщательно анализирует текущую ситуацию, чтобы принять обоснованные меры и избежать возможных дисбалансов в экономике. В рамках обсуждений проходят активные консультации между финансовыми, строительными, социальными и депутатскими блоками правительства, каждый из которых предлагает свои варианты решений. О льготных ипотеках — в материале URA.RU.
Льготная ипотека для IT-специалистов
В соответствии с программой «Ипотека для IT», предусмотренной для сотрудников информационно-технологической отрасли, предоставляется возможность приобретения жилья в новостройках, частных домах либо строительства с использованием льготной ставки, начиная от 6% годовых. Для участия в программе необходимо быть гражданином России, трудоустроенным в IT-сфере, возрастом от 18 до 50 лет, при этом стаж работы на последнем месте должен составлять не менее трех месяцев.
«Сбербанк» предлагает ипотеку по ставке от 6% годовых с возможностью кредитования до 30 лет. Программа доступна не только для разработчиков, но и для всех категорий работников IT-компаний, включая бухгалтеров, юристов и копирайтеров.
Основное требование к компании — наличие аккредитации от Минцифры России, получение налоговых льгот и регистрация за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Для участия в программе средняя зарплата до вычета НДФЛ за последние три месяца должна составлять не менее 150 тысяч рублей для компаний из Московской и Ленинградской областей и городов-миллионников, и не менее 90 тысяч рублей для компаний из других регионов.
Кредитная история заемщика должна быть без нарушений, а финансовая нагрузка — приемлемой. Максимально возможная сумма кредита составляет до девяти миллионов рублей.
Как оформить ипотеку для IT
- Для начала воспользуйтесь онлайн-калькуляторами чтобы рассчитать условия ипотеки, а затем подайте заявку в банк;
- В случае одобрения заявки вам необходимо будет выбрать подходящую квартиру или земельный участок для строительства дома;
- Далее следует согласовать все необходимые документы на выбранную недвижимость или строительство с банком;
- Завершающим этапом будет запись на сделку и подписание кредитного договора, что возможно осуществить за один визит в отделение банка.
Необходимо обратиться в один из 56 банков, имеющих аккредитацию. При этом важно предварительно удостовериться в наличии аккредитации у ИТ-компании.
Семейная ипотека
С момента своего запуска в 2018 году программа семейной ипотеки подлежала неоднократным изменениям, и с 2 июля 2024 года она начала функционировать на новых условиях. Ставка в размере 6% годовых теперь доступна не только для тех, кто получил право на субсидию, но и для определенных категорий заемщиков. В частности, льготные условия предоставляются семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью; семьям с одним или более детьми в возрасте до шести лет; семьям с двумя несовершеннолетними детьми, проживающими в малонаселенных городах или регионах с ограниченным объемом строительства.
Важным критерием является возраст детей на момент подписания кредитного договора. Если одобрение получено при возрасте ребенка шесть лет и младше, но к моменту сделки ребенок становится старше, то условия программы становятся недоступными.
Требования к возрасту родителей отсутствуют, однако существуют определенные условия к приобретаемому жилью. Субсидированная ипотека может быть оформлена на покупку жилой недвижимости у застройщика, включая новостройки или строящееся жилье; рефинансирование уже существующей ипотеки на жилье от юридических лиц; строительство дома на земельном участке заемщика по договору подряда с использованием эскроу-счетов; приобретение готового жилья у застройщика в регионах без строительства нового жилья для семей с детьми-инвалидами.
Для поддержания ставки в 6% необходимо оформить две страховки: страхование приобретаемого жилья и страхование жизни и здоровья заемщика. Минимальный первый взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья, при этом допускается использование материнского капитала.
Как оформить семейную ипотеку
Согласно новому постановлению правительства, перечень документов, необходимых для получения средств от государства, определен только для банков. В свою очередь, банки будут самостоятельно устанавливать список требуемых документов от заемщиков, которые должны подтверждать их право на участие в программе льготной ипотеки. Таким образом, потенциальным заемщикам необходимо будет предоставить следующие документы:
- Свидетельства о рождении детей;
- Документы, подтверждающие право собственности на приобретаемую недвижимость;
- Документы, подтверждающие возможность заемщика уплатить минимум 20% от стоимости жилья, например, выписку со счета или сертификат на материнский капитал.
Для получения сниженной процентной ставки по ипотеке заемщику следует обратиться в банк. Поскольку условия кредитования и рефинансирования различаются в разных банках, итоговая ставка для клиента может составить 6% или даже меньше, благодаря специальным программам, предлагаемым застройщиками и финансовыми учреждениями. Однако стоит учитывать, что банк вправе отказать в заключении договора, если заемщик не соответствует установленным кредитной организацией требованиям.
Дальневосточная ипотека
Программа, разработанная для стимулирования заселения в дальневосточных регионах, предусматривает долгосрочное проживание и предоставление субсидий на приобретение вторичного жилья в сельской местности, в моногородах, а также в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Она также включает возможности строительства домов или покупки квартир в новостройках от застройщиков. С октября 2021 года программа распространяется на приобретение жилья в моногородах на территории Дальневосточного федерального округа.
Программа действует с 1 декабря 2019 года и будет продолжаться до 31 декабря 2030 года, предлагая кредиты сроком до 20 лет. Льготная ипотека доступна следующим категориям граждан:
- Семейные пары или один из родителей в возрасте до 36 лет с несовершеннолетними детьми;
- Владельцы дальневосточного гектара без ограничений по возрасту;
- Участники программы по повышению трудовой мобильности;
- Сотрудники государственных и муниципальных медицинских и образовательных учреждений в Дальневосточном федеральном округе;
- Переселенцы с украинских территорий, имеющие российское гражданство;
- Работники оборонно-промышленного комплекса региона;
- Участники СВО и их семьи, включая семьи погибших или получивших инвалидность военнослужащих.
Чтобы сохранить право на льготную ставку, заемщик и его супруг должны зарегистрировать свое проживание в приобретенном жилье в течение 270 дней после регистрации права собственности и на протяжении пяти лет после оформления ипотеки. Ипотечный кредит предоставляется на сумму до шести миллионов рублей под 2% годовых, при этом остальные проценты компенсирует государство. Максимальная сумма кредита может достигать девять миллионов рублей при условии, что площадь приобретаемой недвижимости превышает 60 квадратных метров, или если кредит берется на строительство дома.
Как оформить дальневосточную ипотеку
Для получения ипотечного кредита по программе государственной поддержки, каждый банк устанавливает свой перечень необходимых документов. Обычно к ним относятся паспорта граждан РФ, свидетельства о рождении детей, подтверждение стабильного дохода заемщика, а также документация на приобретаемую недвижимость и отчет об оценке ее стоимости. Оформить заявку на участие в ипотечной программе можно в одном из банков-участников. На данный момент к числу таких финансовых учреждений относятся примерно 20 кредиторов, включая такие крупные банки как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.
Сельская ипотека
Власти России предложили коммерческим банкам предоставлять гражданам кредиты на выгодных условиях для приобретения или строительства жилой недвижимости в сельских районах. Отмечается, что такой программой не охватываются Москва, Санкт-Петербург и населенные пункты Московской области; список сельских территорий, которые попадают под действие программы, формируют региональные органы власти.
Жилые объекты, приобретаемые или строящиеся в рамках программы, должны быть пригодны для постоянного проживания и соответствовать региональным стандартам по площади. Государство берет на себя обязательства по оплате основной части процентов по кредитам.
Программа ипотечного кредитования стартовала 1 января 2020 года и не имеет ограничений по сроку действия. Ипотеку можно оформить на период до 25 лет. К основным требованиям к заемщикам относятся:
- Внесение первоначального взноса в размере не менее 20% стоимости недвижимости;
- Обязательная регистрация в приобретенном или построенном жилье в течение 180 дней с момента покупки или завершения строительства;
- Наличие достаточной платежеспособности для обслуживания кредита.
Отмечается, что процентная ставка может возрасти в случае нарушения условий по своевременным платежам или неоформления страховки. Процентная ставка для заемщиков колеблется от 0,1 до 3% годовых, а максимальный размер кредита составляет шесть миллионов рублей.
Как оформить сельскую ипотеку
Каждый банк сам определяет перечень необходимых документов для получения ипотеки. Обычно требуется предоставление удостоверений личности всех членов семьи, документы, подтверждающие постоянный источник дохода заемщика, а также правоустанавливающие документы на приобретаемую недвижимость и отчет об оценке ее стоимости.
По вопросам получения сельской ипотеки следует обращаться в банки, отобранные Министерством сельского хозяйства. Этот выбор происходит ежегодно. Среди постоянных участников программы обычно находятся такие крупные банки как «Россельхозбанк» и Сбербанк. В январе 2025 года список включает 16 банков, однако большинство из них не специализируется на сельской ипотеке. Как правило, такие кредиты активно предлагают Сбербанк, «Россельхозбанк», а также «Примсоцбанк» и «Левобережный». Следует учесть, что выпуск ипотечных кредитов ограничен определенным количеством и часто заканчивается в течение первой недели или пары месяцев после начала приема заявок, в зависимости от условий конкретного банка.
Военная госипотека
Военные могут вступить в накопительно-ипотечную систему (НИС), предусматривающую перечисление средств с федерального бюджета на именные счета участников. В 2023 году размер ежегодного взноса составляет 383 979,3 рубля, при этом он подлежит индексации в зависимости от уровня инфляции.
Первые 20 лет накопленные средства могут быть использованы исключительно на покупку жилья, после чего их можно тратить по усмотрению участника. Через три года после начала участия в НИС, военнослужащий имеет право использовать средства на первоначальный взнос по ипотеке или на приобретение жилья.
В рамках военной ипотеки возможно приобретение квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке, а также дома или его части с земельным участком. Продавцами могут выступать как застройщики, так и частные лица. Недвижимость, приобретаемая в ипотеку, может находиться в любом регионе России.
Срок военной ипотеки зависит от множества факторов, включая предельный срок службы, возраст заемщика, размер первоначального взноса, необходимую сумму кредита и условия банковской программы. Сам военный не может выбирать срок кредитования, который ежегодно сокращается вследствие увеличения размера взносов.
К праву на получение военной ипотеки допущены не все категории военнослужащих. К ним относятся офицеры, прапорщики и мичманы, отслужившие не менее трех лет после 1 января 2005 года, а также сержанты, старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт до 1 января 2020 года или отслужившие более трех лет. Также к этой категории принадлежат сотрудники Росгвардии, СОБР, ОМОН и вневедомственной охраны.
В случае смерти военнослужащего право на оформление ипотеки с государственной поддержкой переходит к его супруге, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет или студентам до 23 лет. В случае наличия страховки жизни заемщика, выплаты по кредиту производит страховая компания или государство.
Как оформить госипотеку
Для участия в программе НИС необходимо предоставить личную карточку, копии служебного контракта и паспорта. Тем, кто начал службу до 2005 года, также требуется представить копию рапорта, адресованного командиру части. Финансирование приобретения жилья осуществляется через банки, участвующие в программе. По состоянию на январь 2025 года в программе участвуют шесть банков.
В случае покупки вторичного жилья Росвоенипотека проводит проверку документов в течение 10 дней, а при покупке строящегося жилья — в течение 30 дней. В процессе проверки устанавливается наличие или отсутствие зарегистрированной собственности на имя заявителя и членов его семьи, наличие обременений на приобретаемую недвижимость и гарантии завершения строительства жилья по договору долевого участия с достаточной стоимостью для окупаемости государственных вложений.
После утверждения документов Росвоенипотека заключает с заемщиком договор целевого жилищного займа, по которому организация переводит банку ежемесячные платежи по ипотеке за счет военнослужащего. В течение пяти дней после подачи заявления заявитель будет проинформирован о результатах рассмотрения: его либо поставят в очередь на получение государственной поддержки по ипотеке, либо предоставят дополнительные 20 дней на сбор необходимых документов, либо откажут в участии в программе.
Арктическая ипотека
С 8 декабря 2023 года стартовала новая программа льготного ипотечного кредитования, направленная на поддержку жителей Арктической зоны. Программа доступна для следующих категорий граждан:
- Молодые семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет;
- Владельцы сертификата "Арктический гектар";
- Образовательные и медицинские работники;
- Переселенцы с территорий, затронутых специальной военной операцией (СВО);
- Граждане, переехавшие в Арктику в рамках программы трудовой мобильности;
- Сотрудники оборонно-промышленного комплекса;
- Участники СВО, либо их семьи, включая родственников погибших или получивших тяжелые травмы военнослужащих.
Ключевые условия программы включают ставку по ипотеке в размере 2% годовых, минимальный первоначальный взнос от 20% и максимальный срок кредитования до 20 лет. Возможности финансирования распространяются на покупку квартиры, приобретение или строительство дома на земельном участке. При этом продавцами могут выступать как застройщики, так и частные лица. Действие программы ограничено сроком до 31 декабря 2030 года, аналогично условиям дальневосточной ипотеки.
Отдельные требования к заемщикам могут варьироваться в зависимости от банка, однако общее условие — максимальный возраст заемщика на момент погашения кредита должен составлять 70-75 лет. Максимальная сумма кредита устанавливается в размере до шести миллионов рублей для жилья площадью до 60 квадратных метров и до девяти миллионов рублей при большей площади.
Как оформить арктическую ипотеку
Для оформления ипотеки банк может запросить различные документы, включая, но не ограничиваясь паспортом и СНИЛС. Возможно потребуется предоставление справки о доходах и электронной трудовой книжки.
Подачу заявлений следует осуществлять в банки, имеющие аккредитацию. Однако, не все финансовые учреждения принимают заявки на арктическую ипотеку. Рекомендуется предварительно связаться с ипотечным специалистом выбранного банка для уточнения возможности получения кредита в рамках данной программы. На текущий момент к программе арктической ипотеки подключены такие банки, как Сбербанк, ВТБ, ПСБ и «Севергазбанк».
Когда могут отказать в льготной ипотеке
Банковские учреждения могут отказать в предоставлении ипотечного кредита на этапе подачи заявления или при выборе объекта недвижимости, даже если заявление уже было предварительно одобрено. Такие отказы могут быть вызваны различными факторами. Например, заемщик может не соответствовать критериям программы из-за возраста или семейного положения, или может подать неполный комплект документов. Однако существуют и менее очевидные причины для отказа:
- Недостаточный уровень дохода или высокая долговая нагрузка;
- Кредитная история;
- Неподходящая недвижимость;
- Сомнительный застройщик;
- Наличие задолженностей и штрафов;
- Активные кредитные карты;
- Индивидуальные обстоятельства.
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