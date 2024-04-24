24 апреля 2024

Нейрохирурги из ЯНАО спасли пенсионера, упавшего со стремянки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница, иванин сергей
На помощь медикам Ноябрьска прибыл хирург из Нового Уренгоя Фото:

Нейрохирург из Нового Уренгоя (ЯНАО) экстренно выехал в Ноябрьск (ЯНАО) для проведения сложной операции. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, пенсионер упал со стремянки и получил серьезную травму головы.

«Нейрохирург Иван Говорухин из Новоуренгойской больницы в срочном порядке выехал в Ноябрьск, чтобы помочь коллегам провести сложную операцию 70-летнему жителю Ноябрьска. Горожанин упал со стремянки и получил серьезную травму головы. Операция была необходима немедленно, коллеги благодарны доктору Говорухину за его оперативность и мастерство», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале.

Врачи Ноябрьской ЦГБ боролись за жизнь пенсионера, пока специалист не прибыл, несмотря на сложные погодные условия. Во время операции, длившейся около двух часов, врачам пришлось столкнуться с дополнительными трудностями. У пациента наблюдались скачки артериального давления и низкий уровень гемоглобина, что потребовало переливания крови на ходу. Теперь состояние пациента оценивается как стабильное, и он продолжает лечение.

Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли мужчину, получившего удар током в 35000 вольт. Из-за электротравмы у пострадавшего начался некроз тканей на ноге и ее пришлось ампутировать.

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Нейрохирург из Нового Уренгоя (ЯНАО) экстренно выехал в Ноябрьск (ЯНАО) для проведения сложной операции. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, пенсионер упал со стремянки и получил серьезную травму головы. «Нейрохирург Иван Говорухин из Новоуренгойской больницы в срочном порядке выехал в Ноябрьск, чтобы помочь коллегам провести сложную операцию 70-летнему жителю Ноябрьска. Горожанин упал со стремянки и получил серьезную травму головы. Операция была необходима немедленно, коллеги благодарны доктору Говорухину за его оперативность и мастерство», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале. Врачи Ноябрьской ЦГБ боролись за жизнь пенсионера, пока специалист не прибыл, несмотря на сложные погодные условия. Во время операции, длившейся около двух часов, врачам пришлось столкнуться с дополнительными трудностями. У пациента наблюдались скачки артериального давления и низкий уровень гемоглобина, что потребовало переливания крови на ходу. Теперь состояние пациента оценивается как стабильное, и он продолжает лечение. Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли мужчину, получившего удар током в 35000 вольт. Из-за электротравмы у пострадавшего начался некроз тканей на ноге и ее пришлось ампутировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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