Нейрохирурги из ЯНАО спасли пенсионера, упавшего со стремянки

25 апреля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

На помощь медикам Ноябрьска прибыл хирург из Нового Уренгоя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нейрохирург из Нового Уренгоя (ЯНАО) экстренно выехал в Ноябрьск (ЯНАО) для проведения сложной операции. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, пенсионер упал со стремянки и получил серьезную травму головы. «Нейрохирург Иван Говорухин из Новоуренгойской больницы в срочном порядке выехал в Ноябрьск, чтобы помочь коллегам провести сложную операцию 70-летнему жителю Ноябрьска. Горожанин упал со стремянки и получил серьезную травму головы. Операция была необходима немедленно, коллеги благодарны доктору Говорухину за его оперативность и мастерство», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале. Врачи Ноябрьской ЦГБ боролись за жизнь пенсионера, пока специалист не прибыл, несмотря на сложные погодные условия. Во время операции, длившейся около двух часов, врачам пришлось столкнуться с дополнительными трудностями. У пациента наблюдались скачки артериального давления и низкий уровень гемоглобина, что потребовало переливания крови на ходу. Теперь состояние пациента оценивается как стабильное, и он продолжает лечение. Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли мужчину, получившего удар током в 35000 вольт. Из-за электротравмы у пострадавшего начался некроз тканей на ноге и ее пришлось ампутировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нейрохирург из Нового Уренгоя (ЯНАО) экстренно выехал в Ноябрьск (ЯНАО) для проведения сложной операции. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, пенсионер упал со стремянки и получил серьезную травму головы. «Нейрохирург Иван Говорухин из Новоуренгойской больницы в срочном порядке выехал в Ноябрьск, чтобы помочь коллегам провести сложную операцию 70-летнему жителю Ноябрьска. Горожанин упал со стремянки и получил серьезную травму головы. Операция была необходима немедленно, коллеги благодарны доктору Говорухину за его оперативность и мастерство», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале. Врачи Ноябрьской ЦГБ боролись за жизнь пенсионера, пока специалист не прибыл, несмотря на сложные погодные условия. Во время операции, длившейся около двух часов, врачам пришлось столкнуться с дополнительными трудностями. У пациента наблюдались скачки артериального давления и низкий уровень гемоглобина, что потребовало переливания крови на ходу. Теперь состояние пациента оценивается как стабильное, и он продолжает лечение. Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли мужчину, получившего удар током в 35000 вольт. Из-за электротравмы у пострадавшего начался некроз тканей на ноге и ее пришлось ампутировать.