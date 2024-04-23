23 апреля 2024

В ЯНАО мужчина выжил после смертельного удара электричеством

В Новом Уренгое врачи спасли мужчину после удара током в 35000 вольт
© Служба новостей «URA.RU»
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Удар в 35000 вольт считается смертельным для человека Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли мужчину, получившего удар током в 35000 вольт. Об этом сообщили в Новоуренгойской центральной городской больнице.

«В НЦГБ пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии и помещен в реанимационное отделение. Он получил термический ожог 27% поверхности тела», — рассказали в официальном telegram-канале Новоуренгойской ЦГБ. Из-за электротравмы у пострадавшего начался некроз тканей на ноге и ее пришлось ампутировать.

Хирурги больницы Никита Давыденко и Ахмед Барзиев сумели сохранить коленный сустав, играющий важную роль для дальнейшего протезирования. Пациент больше месяца провел в медикаментозной коме, находясь на искусственной вентиляции легких. На текущий момент состояние мужчины улучшилось, он дышит самостоятельно и ожидает перевода в хирургическое отделение.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли мужчину, получившего удар током в 35000 вольт. Об этом сообщили в Новоуренгойской центральной городской больнице. «В НЦГБ пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии и помещен в реанимационное отделение. Он получил термический ожог 27% поверхности тела», — рассказали в официальном telegram-канале Новоуренгойской ЦГБ. Из-за электротравмы у пострадавшего начался некроз тканей на ноге и ее пришлось ампутировать. Хирурги больницы Никита Давыденко и Ахмед Барзиев сумели сохранить коленный сустав, играющий важную роль для дальнейшего протезирования. Пациент больше месяца провел в медикаментозной коме, находясь на искусственной вентиляции легких. На текущий момент состояние мужчины улучшилось, он дышит самостоятельно и ожидает перевода в хирургическое отделение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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