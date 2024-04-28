Тюменские термальные источники подняли цены в майские праздники

29 апреля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Низкая посещаемость баз отдыха действует до 11:00 и после 19:00 Фото: Илья Московец © URA.RU В тюменских термальных источниках подняли цены на вход в майские праздники. Некоторые базы отдыха с 28 апреля по 1 мая будут работать по тарифу выходного дня. Об этом сообщается на сайтах нескольких курортов. «Тариф взрослый шесть часов — 3200, дети с 6 до 11 лет — 2100. Дети до шести лет бесплатно. Акции и льготные тарифы в праздничный период не действуют», — указано на сайте источника. Цены выросли на 100-300 рублей в зависимости от тарифа. Другие базы отдыха также в майские праздники работают по тарифу выходного дня. Из-за этого цены будут выше на 100-500 рублей.

Попасть на источники в выходной день можно без большой очереди. Как указано на сервисе Google, низкая посещаемость баз отдыха действует до 11:00 и после 19:00. Сотрудник одной из турбаз рассказал корреспонденту URA.RU, что больших очередей на посещение источников нет, максимум — 15 человек. Однако могут закончиться свободные шкафчики в раздевалке, тогда гостям предложат переодеться в машине, на которой они приехали на базу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменских термальных источниках подняли цены на вход в майские праздники. Некоторые базы отдыха с 28 апреля по 1 мая будут работать по тарифу выходного дня. Об этом сообщается на сайтах нескольких курортов. «Тариф взрослый шесть часов — 3200, дети с 6 до 11 лет — 2100. Дети до шести лет бесплатно. Акции и льготные тарифы в праздничный период не действуют», — указано на сайте источника. Цены выросли на 100-300 рублей в зависимости от тарифа. Другие базы отдыха также в майские праздники работают по тарифу выходного дня. Из-за этого цены будут выше на 100-500 рублей. Попасть на источники в выходной день можно без большой очереди. Как указано на сервисе Google, низкая посещаемость баз отдыха действует до 11:00 и после 19:00. Сотрудник одной из турбаз рассказал корреспонденту URA.RU, что больших очередей на посещение источников нет, максимум — 15 человек. Однако могут закончиться свободные шкафчики в раздевалке, тогда гостям предложат переодеться в машине, на которой они приехали на базу.