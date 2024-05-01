Родион Соколовский получил должность главного геолога ООО «Газпром добыча Надым»

Должность заместителя гендиректора «Газпром добыча Надым» занял Родион Соколовский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученый с 30-летним стажем Родион Соколовский назначен на должность заместителя генерального директора — главного геолога ООО «Газпром добыча Надым». Ранее Соколовский руководил геологическим отделом, сообщают в компании.

«Заместителем генерального директора — главным геологом „Газпром добыча Надым“ назначен Родион Соколовский», — сообщает источник в Telegram. Уточняется, что в нефтегазовой сфере Родион Соколовский работает около 30 лет. Последние годы руководил геологическим отделом администрации «Газпром добыча Надым». К своим обязанностям Родион Соколовский уже приступил.

Из открытых источников известно, что Соколовский защитил диссертацию на тему «Условия накопления и перспективы нефтегазоносности Нижнеюрских отложений в Нижневартовском районе». В сфере профессиональных интересов Соколовского — геологоразведка, весь спектр исследовательских работ на фонде скважин. Как сообщало электронное издание «Газовик», ежегодные затраты компании «Газпром добыча Надым» на геологоразведку составляют более трех миллиардов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил медалями топ-менеджеров «НОВАТЭК» из ЯНАО. Трое из награжденных занимают крупные посты в ПАО «НОВАТЭК».

В нефтегазовой сфере Родион Соколовский работает около 30 лет Газпром добыча Надым .