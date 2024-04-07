Путин наградил медалями топ-менеджеров «НОВАТЭК» из ЯНАО

08 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых топ-менеджеров из ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пятерых жителей ЯНАО наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Трое из награжденных занимают крупные посты в ПАО «НОВАТЭК». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Сергея Васютина, Александра Семенова, Льва Феодосьева, Тимофея Сазонова, Владимира Павлова», — следует из указа Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации. Васютин занимает пост заместителя председателя правления — директора по производству ПАО «НОВАТЭК», Семенов работает в должности заместителя директора по морским перевозкам, а Феодосьев является первым замом председателя правления той же компании. Сазонов является заместителем генерального директора ООО «Арктик СПГ-2», а Павлов занимает должность заместителя гендиректора аэропорта Сабетта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятерых жителей ЯНАО наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Трое из награжденных занимают крупные посты в ПАО «НОВАТЭК». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Сергея Васютина, Александра Семенова, Льва Феодосьева, Тимофея Сазонова, Владимира Павлова», — следует из указа Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации. Васютин занимает пост заместителя председателя правления — директора по производству ПАО «НОВАТЭК», Семенов работает в должности заместителя директора по морским перевозкам, а Феодосьев является первым замом председателя правления той же компании. Сазонов является заместителем генерального директора ООО «Арктик СПГ-2», а Павлов занимает должность заместителя гендиректора аэропорта Сабетта.