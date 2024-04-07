07 апреля 2024
06 апреля 2024

Путин наградил медалями топ-менеджеров «НОВАТЭК» из ЯНАО

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых топ-менеджеров из ЯНАО Фото:

Пятерых жителей ЯНАО наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Трое из награжденных занимают крупные посты в ПАО «НОВАТЭК». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Сергея Васютина, Александра Семенова, Льва Феодосьева, Тимофея Сазонова, Владимира Павлова», — следует из указа Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Васютин занимает пост заместителя председателя правления — директора по производству ПАО «НОВАТЭК», Семенов работает в должности заместителя директора по морским перевозкам, а Феодосьев является первым замом председателя правления той же компании. Сазонов является заместителем генерального директора ООО «Арктик СПГ-2», а Павлов занимает должность заместителя гендиректора аэропорта Сабетта.

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Пятерых жителей ЯНАО наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Трое из награжденных занимают крупные посты в ПАО «НОВАТЭК». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Сергея Васютина, Александра Семенова, Льва Феодосьева, Тимофея Сазонова, Владимира Павлова», — следует из указа Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации. Васютин занимает пост заместителя председателя правления — директора по производству ПАО «НОВАТЭК», Семенов работает в должности заместителя директора по морским перевозкам, а Феодосьев является первым замом председателя правления той же компании. Сазонов является заместителем генерального директора ООО «Арктик СПГ-2», а Павлов занимает должность заместителя гендиректора аэропорта Сабетта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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