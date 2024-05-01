01 мая 2024

В Салехарде на маршрут выйдет автобус с песнями военных лет. Фото

Автобусный маршрут «Песни весны и победы» стартует 3 мая в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Георгиевская лента. Тюмень, георгиевская лента, день победы, 9 мая, георгиевская ленточка
Послушать песни военных лет в автобусе можно будет 3 и 8 мая Фото:

В Салехарде 3 мая стартует специальный автобусный маршрут «Песни весны и победы». Вместе с артистами жители города смогут спеть легендарные песни военных лет. Об этом сообщили в администрации Салехарда.

«В рамках проекта горожане смогут спеть вместе с творческой агитбригадой лучшие и самые любимые песни военных лет: „Синий платочек“, „Первым делом самолеты“, „Смуглянка“, „Катюша“», — рассказали в официальном telegram-канале администрации окружной столицы. Проект Арт-маршрут «Песни весны и Победы» — это дань уважения участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Маршрут №1 стартует 3 мая выездом с остановки «АТП» в 12:10 и 13:30, 8 мая маршрут №2 выезжает с остановки «улица Игарская» в 12:07, 12:47 и 13:54. Проезд в автобусах бесплатный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде 3 мая стартует специальный автобусный маршрут «Песни весны и победы». Вместе с артистами жители города смогут спеть легендарные песни военных лет. Об этом сообщили в администрации Салехарда. «В рамках проекта горожане смогут спеть вместе с творческой агитбригадой лучшие и самые любимые песни военных лет: „Синий платочек“, „Первым делом самолеты“, „Смуглянка“, „Катюша“», — рассказали в официальном telegram-канале администрации окружной столицы. Проект Арт-маршрут «Песни весны и Победы» — это дань уважения участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Маршрут №1 стартует 3 мая выездом с остановки «АТП» в 12:10 и 13:30, 8 мая маршрут №2 выезжает с остановки «улица Игарская» в 12:07, 12:47 и 13:54. Проезд в автобусах бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...