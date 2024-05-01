В Салехарде на маршрут выйдет автобус с песнями военных лет. Фото

Автобусный маршрут «Песни весны и победы» стартует 3 мая в Салехарде

02 мая 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Послушать песни военных лет в автобусе можно будет 3 и 8 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде 3 мая стартует специальный автобусный маршрут «Песни весны и победы». Вместе с артистами жители города смогут спеть легендарные песни военных лет. Об этом сообщили в администрации Салехарда. «В рамках проекта горожане смогут спеть вместе с творческой агитбригадой лучшие и самые любимые песни военных лет: „Синий платочек“, „Первым делом самолеты“, „Смуглянка“, „Катюша“», — рассказали в официальном telegram-канале администрации окружной столицы. Проект Арт-маршрут «Песни весны и Победы» — это дань уважения участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Маршрут №1 стартует 3 мая выездом с остановки «АТП» в 12:10 и 13:30, 8 мая маршрут №2 выезжает с остановки «улица Игарская» в 12:07, 12:47 и 13:54. Проезд в автобусах бесплатный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде 3 мая стартует специальный автобусный маршрут «Песни весны и победы». Вместе с артистами жители города смогут спеть легендарные песни военных лет. Об этом сообщили в администрации Салехарда. «В рамках проекта горожане смогут спеть вместе с творческой агитбригадой лучшие и самые любимые песни военных лет: „Синий платочек“, „Первым делом самолеты“, „Смуглянка“, „Катюша“», — рассказали в официальном telegram-канале администрации окружной столицы. Проект Арт-маршрут «Песни весны и Победы» — это дань уважения участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Маршрут №1 стартует 3 мая выездом с остановки «АТП» в 12:10 и 13:30, 8 мая маршрут №2 выезжает с остановки «улица Игарская» в 12:07, 12:47 и 13:54. Проезд в автобусах бесплатный.