В Белоруссии задержали группу людей по делу о вербовке Украиной подростков

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Четыре подростка готовили теракты по заданию Украины
Четыре подростка готовили теракты по заданию Украины Фото:
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В Белоруссии задержали четыре человека в рамках уголовного дела о вербовке украинскими спецслужбами белорусских подростков для подготовки террористических актов. Об этом рассказал глава МИД республики Сергей Алейник.

«Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — сказал Алейник РИА Новости. Он добавил, что были задержаны четыре человека и сейчас ведутся следственные действия.

Министр также осудил вербовочную деятельность, особенно когда она направлена против несовершеннолетних, подчеркивая незаконность таких действий в контексте международного и национального законодательства. Алейник заявил, что наемничество запрещено в большинстве стран мира, и в данном случае речь идет именно о такой деятельности.

Ранее Алейник сообщил, что оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против России. По его словам, пути переброски оружия и взрывчатки могут быть в любом месте. Он также заявил, что с территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия, передает RT.

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В Белоруссии задержали четыре человека в рамках уголовного дела о вербовке украинскими спецслужбами белорусских подростков для подготовки террористических актов. Об этом рассказал глава МИД республики Сергей Алейник. «Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — сказал Алейник РИА Новости. Он добавил, что были задержаны четыре человека и сейчас ведутся следственные действия. Министр также осудил вербовочную деятельность, особенно когда она направлена против несовершеннолетних, подчеркивая незаконность таких действий в контексте международного и национального законодательства. Алейник заявил, что наемничество запрещено в большинстве стран мира, и в данном случае речь идет именно о такой деятельности. Ранее Алейник сообщил, что оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против России. По его словам, пути переброски оружия и взрывчатки могут быть в любом месте. Он также заявил, что с территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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