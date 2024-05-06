В Белоруссии задержали группу людей по делу о вербовке Украиной подростков

06 мая 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Четыре подростка готовили теракты по заданию Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белоруссии задержали четыре человека в рамках уголовного дела о вербовке украинскими спецслужбами белорусских подростков для подготовки террористических актов. Об этом рассказал глава МИД республики Сергей Алейник. «Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — сказал Алейник РИА Новости. Он добавил, что были задержаны четыре человека и сейчас ведутся следственные действия. Министр также осудил вербовочную деятельность, особенно когда она направлена против несовершеннолетних, подчеркивая незаконность таких действий в контексте международного и национального законодательства. Алейник заявил, что наемничество запрещено в большинстве стран мира, и в данном случае речь идет именно о такой деятельности. Ранее Алейник сообщил, что оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против России. По его словам, пути переброски оружия и взрывчатки могут быть в любом месте. Он также заявил, что с территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоруссии задержали четыре человека в рамках уголовного дела о вербовке украинскими спецслужбами белорусских подростков для подготовки террористических актов. Об этом рассказал глава МИД республики Сергей Алейник. «Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — сказал Алейник РИА Новости. Он добавил, что были задержаны четыре человека и сейчас ведутся следственные действия. Министр также осудил вербовочную деятельность, особенно когда она направлена против несовершеннолетних, подчеркивая незаконность таких действий в контексте международного и национального законодательства. Алейник заявил, что наемничество запрещено в большинстве стран мира, и в данном случае речь идет именно о такой деятельности. Ранее Алейник сообщил, что оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против России. По его словам, пути переброски оружия и взрывчатки могут быть в любом месте. Он также заявил, что с территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия, передает RT.