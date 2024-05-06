МИД Белоруссии: завезенные с Украины бомбы могут применять против России

06 мая 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Взрывчатку, перебрасываемую с Украины, могут применять против РФ, заявил Сергей Алейник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против России. Такое заявление сделал глава белорусского МИД Сергей Алейник. «Мы же понимаем, что сегодня сфера (враждебных — прим. URA.RU) устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию», — сказал Алейник в интервью РИА Новости. Он добавил, что из-за этого пути переброски оружия и взрывчатки могут быть в любом месте. Ранее СБУ завербовали украинцев Вячеслава Бородия и Сергея Невмержицкого. Они прошли подготовку в специальных учебных центрах спецслужб Украины и доставляли в Белоруссию оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные БПЛА, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против России. Такое заявление сделал глава белорусского МИД Сергей Алейник. «Мы же понимаем, что сегодня сфера (враждебных — прим. URA.RU) устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию», — сказал Алейник в интервью РИА Новости. Он добавил, что из-за этого пути переброски оружия и взрывчатки могут быть в любом месте. Ранее СБУ завербовали украинцев Вячеслава Бородия и Сергея Невмержицкого. Они прошли подготовку в специальных учебных центрах спецслужб Украины и доставляли в Белоруссию оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные БПЛА, передает RT.