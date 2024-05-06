МИД Белоруссии: завезенные с Украины бомбы могут применять против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, сву, мина, разминирование, взрывное устройство, бомба
Взрывчатку, перебрасываемую с Украины, могут применять против РФ, заявил Сергей Алейник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против России. Такое заявление сделал глава белорусского МИД Сергей Алейник.

«Мы же понимаем, что сегодня сфера (враждебных — прим. URA.RU) устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию», — сказал Алейник в интервью РИА Новости. Он добавил, что из-за этого пути переброски оружия и взрывчатки могут быть в любом месте.

Ранее СБУ завербовали украинцев Вячеслава Бородия и Сергея Невмержицкого. Они прошли подготовку в специальных учебных центрах спецслужб Украины и доставляли в Белоруссию оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные БПЛА, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против России. Такое заявление сделал глава белорусского МИД Сергей Алейник. «Мы же понимаем, что сегодня сфера (враждебных — прим. URA.RU) устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию», — сказал Алейник в интервью РИА Новости. Он добавил, что из-за этого пути переброски оружия и взрывчатки могут быть в любом месте. Ранее СБУ завербовали украинцев Вячеслава Бородия и Сергея Невмержицкого. Они прошли подготовку в специальных учебных центрах спецслужб Украины и доставляли в Белоруссию оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные БПЛА, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...