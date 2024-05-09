Путин и президент Кубы обсудили СВО: главные заявления лидеров на переговорах

Президент Кубы заявил, что желает Путину победы в СВО
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Владимир Путин (справа) и Мигель Диас-Канель Бермудес (слева) встретились 9 мая Фото:

Президент России Владимир Путин 9 мая провел переговоры со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе разговора лидеры стран заявили о взаимной поддержке, а также обсудили спецоперацию на Украине. Главные заявления президентов — в материале URA.RU.

Пожелания успехов России от кубинского руководства

Президент Кубы передал Путину поздравительное письмо от Рауля Кастро — кубинского революционера, бывшего главы островного государства, а также лично пожелал успехов России в достижении целей спецоперации на Украине, несмотря на противодействие со стороны США.

Выражение поддержки России от Кубы

Президент Кубы выразил поддержку России в текущих международных инициативах. Он заявил об осуждении геополитических стратегий, применяемых правительством США, и выразил озабоченность по поводу расширения НАТО вблизи российских границ.

Взаимное признание исторического вклада

В ходе встречи с Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президент России отметил участие кубинцев в борьбе против нацизма во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), включая битвы за Калининград и на «Невском пятачке». Путин выразил уважение к тем, кто сражался рядом с российскими солдатами.

Осуждение антикубинских санкций США

Путин заявил, что Россия с неприятием относится к американским санкциям в отношении кубинского острова. Президент РФ подчеркнул, что Кубу поддерживал как Советский Союз, так и современная Россия.

Международная поддержка Кубы

Российский лидер обратил внимание на результаты голосования ООН по вопросу о снятии блокады с Кубы, где большинство стран выразили поддержку кубинскому народу. Президент РФ подчеркнул значимость этого результата и намерение России обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений с Кубой.

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Президент России Владимир Путин 9 мая провел переговоры со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе разговора лидеры стран заявили о взаимной поддержке, а также обсудили спецоперацию на Украине. Главные заявления президентов — в материале URA.RU. Президент Кубы передал Путину поздравительное письмо от Рауля Кастро — кубинского революционера, бывшего главы островного государства, а также лично пожелал успехов России в достижении целей спецоперации на Украине, несмотря на противодействие со стороны США. Президент Кубы выразил поддержку России в текущих международных инициативах. Он заявил об осуждении геополитических стратегий, применяемых правительством США, и выразил озабоченность по поводу расширения НАТО вблизи российских границ. В ходе встречи с Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президент России отметил участие кубинцев в борьбе против нацизма во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), включая битвы за Калининград и на «Невском пятачке». Путин выразил уважение к тем, кто сражался рядом с российскими солдатами. Путин заявил, что Россия с неприятием относится к американским санкциям в отношении кубинского острова. Президент РФ подчеркнул, что Кубу поддерживал как Советский Союз, так и современная Россия. Российский лидер обратил внимание на результаты голосования ООН по вопросу о снятии блокады с Кубы, где большинство стран выразили поддержку кубинскому народу. Президент РФ подчеркнул значимость этого результата и намерение России обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений с Кубой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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