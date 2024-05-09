Путин и президент Кубы обсудили СВО: главные заявления лидеров на переговорах

Президент России Владимир Путин 9 мая провел переговоры со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе разговора лидеры стран заявили о взаимной поддержке, а также обсудили спецоперацию на Украине. Главные заявления президентов — в материале URA.RU.
Пожелания успехов России от кубинского руководства
Президент Кубы передал Путину поздравительное письмо от Рауля Кастро — кубинского революционера, бывшего главы островного государства, а также лично пожелал успехов России в достижении целей спецоперации на Украине, несмотря на противодействие со стороны США.
Выражение поддержки России от Кубы
Президент Кубы выразил поддержку России в текущих международных инициативах. Он заявил об осуждении геополитических стратегий, применяемых правительством США, и выразил озабоченность по поводу расширения НАТО вблизи российских границ.
Взаимное признание исторического вклада
В ходе встречи с Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президент России отметил участие кубинцев в борьбе против нацизма во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), включая битвы за Калининград и на «Невском пятачке». Путин выразил уважение к тем, кто сражался рядом с российскими солдатами.
Осуждение антикубинских санкций США
Путин заявил, что Россия с неприятием относится к американским санкциям в отношении кубинского острова. Президент РФ подчеркнул, что Кубу поддерживал как Советский Союз, так и современная Россия.
Международная поддержка Кубы
Российский лидер обратил внимание на результаты голосования ООН по вопросу о снятии блокады с Кубы, где большинство стран выразили поддержку кубинскому народу. Президент РФ подчеркнул значимость этого результата и намерение России обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений с Кубой.
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