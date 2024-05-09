Путин осудил США за введение санкций против Кубы

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что многие страны находятся на стороне Кубы Фото:

Попытки США ограничить развитие Кубы путем санкций — крайне неприятно для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы введением санкций», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем. Его словам приводит РИА Новости.

Также глава российского государства напомнил о недавнем голосовании в ООН по снятию блокады с кубинского острова. Президент отметил, что результаты голосования показали, что многие государства находятся на стороне Кубы.

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Попытки США ограничить развитие Кубы путем санкций — крайне неприятно для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы введением санкций», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем. Его словам приводит РИА Новости. Также глава российского государства напомнил о недавнем голосовании в ООН по снятию блокады с кубинского острова. Президент отметил, что результаты голосования показали, что многие государства находятся на стороне Кубы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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