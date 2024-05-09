Путин осудил США за введение санкций против Кубы

Владимир Путин заявил, что многие страны находятся на стороне Кубы
Попытки США ограничить развитие Кубы путем санкций — крайне неприятно для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы введением санкций», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем. Его словам приводит РИА Новости.
Также глава российского государства напомнил о недавнем голосовании в ООН по снятию блокады с кубинского острова. Президент отметил, что результаты голосования показали, что многие государства находятся на стороне Кубы.
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