Политика Путин осудил США за введение санкций против Кубы 09 мая 2024 в 16:43 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что многие страны находятся на стороне Кубы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попытки США ограничить развитие Кубы путем санкций — крайне неприятно для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы введением санкций», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем. Его словам приводит РИА Новости. Также глава российского государства напомнил о недавнем голосовании в ООН по снятию блокады с кубинского острова. Президент отметил, что результаты голосования показали, что многие государства находятся на стороне Кубы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Попытки США ограничить развитие Кубы путем санкций — крайне неприятно для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы введением санкций», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем. Его словам приводит РИА Новости. Также глава российского государства напомнил о недавнем голосовании в ООН по снятию блокады с кубинского острова. Президент отметил, что результаты голосования показали, что многие государства находятся на стороне Кубы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям