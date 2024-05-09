Президент Кубы пожелал Путину победы в спецоперации

Президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал российскому лидеру Владимиру Путину успехов в проведении спецоперации на Украине. Он также осудил действия США, поддерживающие Киев.
«Желаем вам лично и Российской Федерации в целом в проведении специальной военной операции», — обратился Диас-Канель к Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что действия США, направленные на военную и финансовую поддержку Украины, являются геополитической манипуляцией.
Накануне на заседании стран ЕАЭС президент Кубы также открыто поздравил Путина с инаугурацией. Он отметил, что российский президент вступил в должность при очень высокой народной поддержке. Россия проводит спецоперацию с 22 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Также операция направлена на защиту жителей Донбасса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.