В мире Президент Кубы пожелал Путину победы в спецоперации 09 мая 2024 в 17:15 Размер текста - 17 + Мигель Диас-Канель (справа) пожелал Владимиру Путину успехов в СВО Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал российскому лидеру Владимиру Путину успехов в проведении спецоперации на Украине. Он также осудил действия США, поддерживающие Киев. «Желаем вам лично и Российской Федерации в целом в проведении специальной военной операции», — обратился Диас-Канель к Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что действия США, направленные на военную и финансовую поддержку Украины, являются геополитической манипуляцией. Накануне на заседании стран ЕАЭС президент Кубы также открыто поздравил Путина с инаугурацией. Он отметил, что российский президент вступил в должность при очень высокой народной поддержке. Россия проводит спецоперацию с 22 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Также операция направлена на защиту жителей Донбасса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал российскому лидеру Владимиру Путину успехов в проведении спецоперации на Украине. Он также осудил действия США, поддерживающие Киев. «Желаем вам лично и Российской Федерации в целом в проведении специальной военной операции», — обратился Диас-Канель к Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что действия США, направленные на военную и финансовую поддержку Украины, являются геополитической манипуляцией. Накануне на заседании стран ЕАЭС президент Кубы также открыто поздравил Путина с инаугурацией. Он отметил, что российский президент вступил в должность при очень высокой народной поддержке. Россия проводит спецоперацию с 22 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Также операция направлена на защиту жителей Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям