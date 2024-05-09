Президент Кубы пожелал Путину победы в спецоперации

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Мигель Диас-Канель (справа) пожелал Владимиру Путину успехов в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал российскому лидеру Владимиру Путину успехов в проведении спецоперации на Украине. Он также осудил действия США, поддерживающие Киев.

«Желаем вам лично и Российской Федерации в целом в проведении специальной военной операции», — обратился Диас-Канель к Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что действия США, направленные на военную и финансовую поддержку Украины, являются геополитической манипуляцией.

Накануне на заседании стран ЕАЭС президент Кубы также открыто поздравил Путина с инаугурацией. Он отметил, что российский президент вступил в должность при очень высокой народной поддержке. Россия проводит спецоперацию с 22 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Также операция направлена на защиту жителей Донбасса.

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал российскому лидеру Владимиру Путину успехов в проведении спецоперации на Украине. Он также осудил действия США, поддерживающие Киев. «Желаем вам лично и Российской Федерации в целом в проведении специальной военной операции», — обратился Диас-Канель к Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что действия США, направленные на военную и финансовую поддержку Украины, являются геополитической манипуляцией. Накануне на заседании стран ЕАЭС президент Кубы также открыто поздравил Путина с инаугурацией. Он отметил, что российский президент вступил в должность при очень высокой народной поддержке. Россия проводит спецоперацию с 22 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Также операция направлена на защиту жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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