Спасательные службы Санкт-Петербурга завершили операцию по извлечению из реки Мойки пассажирского автобуса. Транспортное средство упало в воду вместе с пассажирами на борту.
«Автобус достали из воды», — сообщает РЕН ТВ. Подъем транспортного средства осуществлялся с помощью специального крана.
Около 13:40 по московскому времени 10 мая в Санкт-Петербурге произошло происшествие. Автобус, перевозивший пассажиров, вылетел с Поцелуева моста и упал в реку Мойку в Адмиралтейском районе города. По предварительным данным, в результате этого инцидента погибло три человека. URA.RU в своем материале предоставляло всю доступную на данный момент информацию об этом происшествии.
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