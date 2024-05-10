Утонувший в Мойке пассажирский автобус достали из воды. Видео

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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , общественный транспорт, автобусы
Затонувший автобус подняли из воды (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Спасательные службы Санкт-Петербурга завершили операцию по извлечению из реки Мойки пассажирского автобуса. Транспортное средство упало в воду вместе с пассажирами на борту.

«Автобус достали из воды», — сообщает РЕН ТВ. Подъем транспортного средства осуществлялся с помощью специального крана.

Около 13:40 по московскому времени 10 мая в Санкт-Петербурге произошло происшествие. Автобус, перевозивший пассажиров, вылетел с Поцелуева моста и упал в реку Мойку в Адмиралтейском районе города. По предварительным данным, в результате этого инцидента погибло три человека. URA.RU в своем материале предоставляло всю доступную на данный момент информацию об этом происшествии.

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Спасательные службы Санкт-Петербурга завершили операцию по извлечению из реки Мойки пассажирского автобуса. Транспортное средство упало в воду вместе с пассажирами на борту. «Автобус достали из воды», — сообщает РЕН ТВ. Подъем транспортного средства осуществлялся с помощью специального крана. Около 13:40 по московскому времени 10 мая в Санкт-Петербурге произошло происшествие. Автобус, перевозивший пассажиров, вылетел с Поцелуева моста и упал в реку Мойку в Адмиралтейском районе города. По предварительным данным, в результате этого инцидента погибло три человека. URA.RU в своем материале предоставляло всю доступную на данный момент информацию об этом происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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