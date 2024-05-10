Утонувший в Мойке пассажирский автобус достали из воды. Видео

10 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Затонувший автобус подняли из воды (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Спасательные службы Санкт-Петербурга завершили операцию по извлечению из реки Мойки пассажирского автобуса. Транспортное средство упало в воду вместе с пассажирами на борту. «Автобус достали из воды», — сообщает РЕН ТВ. Подъем транспортного средства осуществлялся с помощью специального крана. Около 13:40 по московскому времени 10 мая в Санкт-Петербурге произошло происшествие. Автобус, перевозивший пассажиров, вылетел с Поцелуева моста и упал в реку Мойку в Адмиралтейском районе города. По предварительным данным, в результате этого инцидента погибло три человека. URA.RU в своем материале предоставляло всю доступную на данный момент информацию об этом происшествии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасательные службы Санкт-Петербурга завершили операцию по извлечению из реки Мойки пассажирского автобуса. Транспортное средство упало в воду вместе с пассажирами на борту. «Автобус достали из воды», — сообщает РЕН ТВ. Подъем транспортного средства осуществлялся с помощью специального крана. Около 13:40 по московскому времени 10 мая в Санкт-Петербурге произошло происшествие. Автобус, перевозивший пассажиров, вылетел с Поцелуева моста и упал в реку Мойку в Адмиралтейском районе города. По предварительным данным, в результате этого инцидента погибло три человека. URA.RU в своем материале предоставляло всю доступную на данный момент информацию об этом происшествии.