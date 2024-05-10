Автобус в Санкт-Петербурге упал с моста в реку Мойку, есть погибшие: что известно

Автобус в Санкт-Петербурге упал с моста в реку Мойку, пробив опору

10 мая 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Известно о четырех погибших в ходе аварии, передает РИАН Фото: Валентин Егоршин/ТАСС новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге, пробив ограждение, упал с Поцелуева моста в реку Мойку в Адмиралтейском районе. Первые сообщения о ЧП начали появляться примерно к 13:40 (по мск). В настоящий момент известно о трех погибших. URA.RU передает всю известную информацию об инциденте к этому часу. Кто спровоцировал аварию Ряд telegram-каналов начали публиковать видео с моментом падения автобуса в реку Мойку. На кадрах видно, как водитель автобуса при повороте на мост не смог справиться с управлением. Транспорт развернуло и он на скорости, пробив опору моста, рухнул в реку. Перед этим автобус также столкнулся с другим автомобилем на мосту. По итогу водитель автомобиля был задержан на месте, отмечает полиция. Заведено уголовное дело. Состояние людей в автобусе В автобусе на момент падения предварительно находилось около 20 человек. Некоторые из них потеряли сознание. Спасатели, оперативно прибывшие на место ЧП, откачивали людей прямо на крыше транспортного средства. Также сообщалось, что один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из автобуса через окно. Он также оказывал сотрудникам МЧС всю необходимую помощь, в частности, доставлял снаряжение. Несмотря на оперативную реакцию экстренных служб, в ходе инцидента с падением автобуса погибло как минимум четверо человек. Об этом сообщает РИА Новости. Еще шестеро были госпитализированы. Обновлено 17:39: МЧС официально подтвердили информацию о трех погибших. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Спасение координирует губернатор Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем telegram-канале написал, что на месте аварии работают не только оперативные службы, включая МЧС, но другие. В частности, на место выехали сотрудники администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Беглов лично координирует по ситуации. Движение по набережной перекрыто Как стало известно корреспонденту URA.RU, движение по мосту сейчас перекрыто. Представители ООО «Нева-Кронверк», осуществляющие экскурсии по Неве, рассказали журналисту агентства, что в настоящий момент никакие экскурсии не проводятся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге, пробив ограждение, упал с Поцелуева моста в реку Мойку в Адмиралтейском районе. Первые сообщения о ЧП начали появляться примерно к 13:40 (по мск). В настоящий момент известно о трех погибших. URA.RU передает всю известную информацию об инциденте к этому часу. Ряд telegram-каналов начали публиковать видео с моментом падения автобуса в реку Мойку. На кадрах видно, как водитель автобуса при повороте на мост не смог справиться с управлением. Транспорт развернуло и он на скорости, пробив опору моста, рухнул в реку. Перед этим автобус также столкнулся с другим автомобилем на мосту. По итогу водитель автомобиля был задержан на месте, отмечает полиция. Заведено уголовное дело. В автобусе на момент падения предварительно находилось около 20 человек. Некоторые из них потеряли сознание. Спасатели, оперативно прибывшие на место ЧП, откачивали людей прямо на крыше транспортного средства. Также сообщалось, что один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из автобуса через окно. Он также оказывал сотрудникам МЧС всю необходимую помощь, в частности, доставлял снаряжение. Несмотря на оперативную реакцию экстренных служб, в ходе инцидента с падением автобуса погибло как минимум четверо человек. Об этом сообщает РИА Новости. Еще шестеро были госпитализированы. Обновлено 17:39: МЧС официально подтвердили информацию о трех погибших. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем telegram-канале написал, что на месте аварии работают не только оперативные службы, включая МЧС, но другие. В частности, на место выехали сотрудники администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Беглов лично координирует по ситуации. Как стало известно корреспонденту URA.RU, движение по мосту сейчас перекрыто. Представители ООО «Нева-Кронверк», осуществляющие экскурсии по Неве, рассказали журналисту агентства, что в настоящий момент никакие экскурсии не проводятся.