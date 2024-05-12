Финконсультант раскрыла, какие профессии станут популярны в 2024 году

В 2024 году специалисты профессионально занимающиеся продвижением каналов в мессенджере Telegram, созданием контента и управлением продажами через эту площадку станут более востребованными. Об этом рассказала финансовый консультант, основатель и преподаватель международной онлайн-школы DeFIN Наталия Иванова.
«Telegram — одна из самых популярных развивающихся площадок, поэтому интерес к специалистам, умеющим работать с ней, на рынке труда растет. Востребованы услуги по продвижению каналов на этой площадке, созданию контента и воронок продаж, а также закупке рекламы в пабликах и у блогеров, reels-мейкеры», — передает слова Ивановой «
Специалист добавила, что также в тренде создание чат-ботов для бизнеса, разработка MVP (минимально жизнеспособные цифровые продукты) без кода, веб-дизайн, дизайн виртуальной реальности, интернет-маркетинг, SMM и аналитика. С появлением искусственного интеллекта важным становится навык работы с нейронными сетями для копирайтеров, SMM-менеджеров и контент-менеджеров. Развивать этот навык можно на специализированных курсах, заключила Иванова.
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