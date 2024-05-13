Депутат из Пыть-Яха пожаловалась на опасную остановку и бездействие мэрии

В Пыть-Яхе вновь не закрепили упавшую от порывов ветра остановку

14 мая 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Депутат пожаловалась, что власти Пыть-Яха не закрепили упавшую остановку после ветра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО) и общественница Людмила Завадская пожаловалась на то, что остановку, упавшую из-за порывов ветра, подняли, но вновь не закрепили должным образом. Свое возмущение она выразила на личной странице «ВКонтакте». «Остановка общественного транспорта Роспотребнадзор. Как отреагировали власти города! Упавшую остановку просто поставили на место, не закрепили и сделали видимость, что все исправлено!» — написала Завадская. По ее словам, такие действия создают опасную ситуацию для жителей города. Сама Завадская, выступая как депутат и член Народного фронта ХМАО, потребовала от администрации города не только внешних изменений, но и качественного взаимодействия с жителями Пыть-Яха. В мэрии города корреспонденту агентства отказались давать комментарий по данному вопросу. Заместитель главы Пыть-Яха Евгений Белоус в разговоре с журналистом подчеркнул только то, что остановка установлена и закреплена. Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе (ХМАО) ветром перевернуло автобусную остановку. В мэрии города вопрос пообещали оперативно решить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО) и общественница Людмила Завадская пожаловалась на то, что остановку, упавшую из-за порывов ветра, подняли, но вновь не закрепили должным образом. Свое возмущение она выразила на личной странице «ВКонтакте». «Остановка общественного транспорта Роспотребнадзор. Как отреагировали власти города! Упавшую остановку просто поставили на место, не закрепили и сделали видимость, что все исправлено!» — написала Завадская. По ее словам, такие действия создают опасную ситуацию для жителей города. Сама Завадская, выступая как депутат и член Народного фронта ХМАО, потребовала от администрации города не только внешних изменений, но и качественного взаимодействия с жителями Пыть-Яха. В мэрии города корреспонденту агентства отказались давать комментарий по данному вопросу. Заместитель главы Пыть-Яха Евгений Белоус в разговоре с журналистом подчеркнул только то, что остановка установлена и закреплена. Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе (ХМАО) ветром перевернуло автобусную остановку. В мэрии города вопрос пообещали оперативно решить.