В ХМАО порывы ветра достигают 20 метров в секунду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) ветром перевернуло автобусную остановку. Об этом сообщила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат городской думы Людмила Завадская и опубликовала видео.

«Остановка Пыть-Ях. Упала от ветра. Почему 2 дня в таком состоянии! Бездействие властей», — сообщила в посте Завадская.

В мэрии Пыть-Яха журналисту агентства сообщили, что вопрос с остановкой уже решается. «Еще утром дорожные службы были направлены на место. Должны были уже все исправить», — сообщил заместитель главы города Евгений Белоус.

Ранее URA.RU сообщало, что на ХМАО надвигается штормовой ветер. 13 мая прогнозируется ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Видео: «ВКонтакте» Людмила Завадская