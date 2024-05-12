12 мая 2024
11 мая 2024

В ХМАО ветром перевернуло остановку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО порывы ветра достигают 20 метров в секунду Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) ветром перевернуло автобусную остановку. Об этом сообщила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат городской думы Людмила Завадская и опубликовала видео.

«Остановка Пыть-Ях. Упала от ветра. Почему 2 дня в таком состоянии! Бездействие властей», — сообщила в посте Завадская.

В мэрии Пыть-Яха журналисту агентства сообщили, что вопрос с остановкой уже решается. «Еще утром дорожные службы были направлены на место. Должны были уже все исправить», — сообщил заместитель главы города Евгений Белоус.

Ранее URA.RU сообщало, что на ХМАО надвигается штормовой ветер. 13 мая прогнозируется ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Видео: «ВКонтакте» Людмила Завадская

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В Пыть-Яхе (ХМАО) ветром перевернуло автобусную остановку. Об этом сообщила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат городской думы Людмила Завадская и опубликовала видео. «Остановка Пыть-Ях. Упала от ветра. Почему 2 дня в таком состоянии! Бездействие властей», — сообщила в посте Завадская. В мэрии Пыть-Яха журналисту агентства сообщили, что вопрос с остановкой уже решается. «Еще утром дорожные службы были направлены на место. Должны были уже все исправить», — сообщил заместитель главы города Евгений Белоус. Ранее URA.RU сообщало, что на ХМАО надвигается штормовой ветер. 13 мая прогнозируется ветер с порывами до 20 метров в секунду. Видео: «ВКонтакте» Людмила Завадская
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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