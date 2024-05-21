В Брянской области задержали замгендиректра оборонного завода

Заместитель генерального директора АО «Навлинский завод Промсвязь» Дмитрий Смольников задержан в Брянской области по обвинению в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону и СУСК.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия оборонно-промышленного комплекса — АО «Навлинский завод Промсвязь», причастного к коммерческому подкупу", — говорится в релизе УФСБ. Слова передает РИА Новости.
В УФСБ заявили, что с 2019 года Смольников получил более 490 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за создание им преимуществ при заключении и исполнении договоров поставки сырья и материалов, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа. В СУСК по региону добавили, что на допросе обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
На сайте АО «Навлинский завод Промсвязь» указано, что предприятие функционирует с 1970 года. По их информации, оно занимается производством оборудования для строительства различных коммуникаций.
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