В Брянской области задержали замгендиректра оборонного завода

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Смольникова задержали в Брянской области
Смольникова задержали в Брянской области Фото:

Заместитель генерального директора АО «Навлинский завод Промсвязь» Дмитрий Смольников задержан в Брянской области по обвинению в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону и СУСК.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия оборонно-промышленного комплекса — АО «Навлинский завод Промсвязь», причастного к коммерческому подкупу", — говорится в релизе УФСБ. Слова передает РИА Новости.

В УФСБ заявили, что с 2019 года Смольников получил более 490 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за создание им преимуществ при заключении и исполнении договоров поставки сырья и материалов, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа. В СУСК по региону добавили, что на допросе обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

На сайте АО «Навлинский завод Промсвязь» указано, что предприятие функционирует с 1970 года. По их информации, оно занимается производством оборудования для строительства различных коммуникаций. 

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Заместитель генерального директора АО «Навлинский завод Промсвязь» Дмитрий Смольников задержан в Брянской области по обвинению в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону и СУСК. «Выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия оборонно-промышленного комплекса — АО «Навлинский завод Промсвязь», причастного к коммерческому подкупу", — говорится в релизе УФСБ. Слова передает РИА Новости. В УФСБ заявили, что с 2019 года Смольников получил более 490 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за создание им преимуществ при заключении и исполнении договоров поставки сырья и материалов, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа. В СУСК по региону добавили, что на допросе обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. На сайте АО «Навлинский завод Промсвязь» указано, что предприятие функционирует с 1970 года. По их информации, оно занимается производством оборудования для строительства различных коммуникаций. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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