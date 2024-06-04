В Европе заявили, что конференция по Украине не должна стать антироссийской

Конференция по Украине, запланированная на июнь в Швейцарии, не должна стать антироссийским мероприятием. Об этом заявил швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.
«Прежде всего, очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие», — сообщил Гремингер РИА Новости. По его словам, для успеха конференции необходимо достичь трех целей: создать платформу для представления мирных планов, обсудить гуманитарные вопросы, продовольственную и ядерную безопасность и запустить долгосрочный процесс с определением следующих шагов.
Гремингер подчеркнул, что уровень представительства стран на конференции пока рано комментировать. По его мнению, ситуация может измениться.
Саммит по Украине запланирована на 15—16 июня недалеко от города Люцерна. Россия в этом мероприятии участвовать не будет.
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