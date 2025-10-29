В МИД РФ рассказали, что еще 11 лет назад конфликт России и Украины был маловероятен Фото: Роман Наумов © URA.RU

Посол по особым поручениям МИД России по документированию преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что еще 11 лет назад даже не допускал возможности конфликта между РФ и Украиной. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

«Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое [вооруженный конфликт] может произойти. Не мог. Тогда казалось, что как бы ни развивались события, все равно должен победить инстинкт самосохранения, и что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия», — заявил Мирошник в интервью журналистам.

В беседе дипломат напомнил о трагических событиях в Луганске 2 июня 2014 года, когда в результате авиаудара по центральной площади города погибли мирные жители. Он подчеркнул, что лично находился на месте атаки и стал свидетелем последствий. Мирошник также обратил внимание на психологическое состояние жителей прифронтовых регионов, отметив их особое отношение к заявлениям руководства страны. По его словам, население Донецка и Луганска тщательно следит за выступлениями президента России Владимира Путина и сохраняют веру окончание конфликта.

Продолжение после рекламы