Политика

Мирошник признался, что не думал о конфликте на Украине 11 лет назад

29 октября 2025 в 12:06
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Посол по особым поручениям МИД России по документированию преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что еще 11 лет назад даже не допускал возможности конфликта между РФ и Украиной. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

«Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое [вооруженный конфликт] может произойти. Не мог. Тогда казалось, что как бы ни развивались события, все равно должен победить инстинкт самосохранения, и что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия», — заявил Мирошник в интервью журналистам.

В беседе дипломат напомнил о трагических событиях в Луганске 2 июня 2014 года, когда в результате авиаудара по центральной площади города погибли мирные жители. Он подчеркнул, что лично находился на месте атаки и стал свидетелем последствий. Мирошник также обратил внимание на психологическое состояние жителей прифронтовых регионов, отметив их особое отношение к заявлениям руководства страны. По его словам, население Донецка и Луганска тщательно следит за выступлениями президента России Владимира Путина и сохраняют веру окончание конфликта. 

Продолжение после рекламы

С 2014 года, по данным Следственного комитета России, в Донбассе ведется расследование по фактам массовых преступлений, совершенных представителями Украины против мирных жителей региона. Следствие отмечает, что в результате действий Киева пострадало более 18 тысяч человек, разрушены десятки тысяч объектов инфраструктуры, а миллионы жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

