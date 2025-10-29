У семьи экс-мэра Сочи Копайгородского изъято более 65 млн рублей
Больше всего денежных средств нашли в квартирах, которые принадлежат старшему сыну
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В ходе обысков в квартирах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и членов его семьи было изъято более 65 миллионов рублей. Это следует из материалов дела.
«Денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 рублей, в иностранной валюте, а именно 2 100 евро и 40 000 долларов изъяты», — передает ТАСС. Деньги были помещены на специальный счет следственного департамента МВД России.
В квартире Алексея Копайгородского в Луганске было обнаружено 575 тысяч рублей. Значительная сумма — почти 13,7 млн рублей и 2 100 евро — была изъята в квартире Янины Копайгородской в Сочи. Больше всего денежных средств правоохранители нашли в квартирах, которые принадлежат старшему сыну. В московской квартире на Цветном бульваре было изъято 42,48 млн рублей. В Петербурге — на Миллионной улице — из квартиры было изъято еще 5,5 млн рублей и 40 тысяч долларов.
Ранее было завершено расследование уголовного дела, связанного с коррупционными преступлениями, в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины, а также помощника Янины Александра Пасунько. Всем обвиняемым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Супруги остаются под стражей с сентября 2024 года по подозрению в незаконном присвоении муниципальной недвижимости, а также в получении взяток на значительные суммы от представителей строительного бизнеса. Они приобрели денежные средства и элитное имущество в качестве вознаграждения за предоставление строительным компаниям преференций при реализации проектов в Сочи и на территории Краснодарского края.
