У семьи экс-мэра Сочи Копайгородского изъято более 65 млн рублей

Больше всего денежных средств нашли в квартирах, которые принадлежат старшему сыну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе обысков в квартирах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и членов его семьи было изъято более 65 миллионов рублей. Это следует из материалов дела.

«Денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 рублей, в иностранной валюте, а именно 2 100 евро и 40 000 долларов изъяты», — передает ТАСС. Деньги были помещены на специальный счет следственного департамента МВД России.

В квартире Алексея Копайгородского в Луганске было обнаружено 575 тысяч рублей. Значительная сумма — почти 13,7 млн рублей и 2 100 евро — была изъята в квартире Янины Копайгородской в Сочи. Больше всего денежных средств правоохранители нашли в квартирах, которые принадлежат старшему сыну. В московской квартире на Цветном бульваре было изъято 42,48 млн рублей. В Петербурге — на Миллионной улице — из квартиры было изъято еще 5,5 млн рублей и 40 тысяч долларов.

