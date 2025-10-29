Ночной кризис в воздухе: какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 29 октября

Задержки и отмены авиарейсов в России 29 октября 2025 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По состоянию на утро 29 октября 2025 года ситуация в российских аэропортах постепенно нормализуется. Ночью были введены временные ограничения приема и отправки воздушных судов в 12 аэропортах страны, однако к 8 утра все ограничения сняты и аэропорты работают штатно. На текущий момент задержано несколько рейсов, преимущественно внутренних направлений. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов непосредственно у авиакомпаний и в онлайн-табло аэропортов. Подробнее в материале URA.RU.

Ночные ограничения и их снятие 29 октября 2025

В ночь на 29 октября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Самары, Краснодара, Ульяновска, Казани, Чебоксаров, Пензы, Геленджика, Волгограда, Калуги и московского Шереметьево. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. К 1:06 мск начали вводиться последовательные ограничения, и уже к 2:18 мск первые аэропорты начали снимать запреты.

Саратовский аэропорт стал первым, кто возобновил полноценную работу в 2:18 мск. Самара и Пенза восстановили прием и отправку судов в 3:09 и 3:16 соответственно. Волгоград, Геленджик, Казань, Краснодар и Ульяновск сняли ограничения в 4:21 мск. Калуга возобновила деятельность в 5:50 мск, а Владикавказ и Грозный завершили ночные ограничения в 6:17 мск. Шереметьево остался под ограничениями дольше остальных — обслуживание каждого рейса требовало предварительного согласования с авиационными властями.

В период действия ограничений несколько воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы. Из Самары туда ушли три самолета, выполнявших рейсы в Самару, и один самолет в Волгоград.

Задержки авиарейсов в московских аэропортах 29 октября 2025

Ситуация в столичных аэропортах нестабильна. Основной проблемой остаются последствия ночных ограничений, которые нарушили привычное расписание рейсов.

Задержки и отмены в аэропорту Внуково 29 октября 2025

Во Внуково зафиксированы задержки нескольких рейсов. Рейс UT 789 авиакомпании «ЮТэйр» в Фергану, который должен был вылететь в 10:20, перенесен на 16:05 — задержка составляет почти шесть часов. Рейс BJ 805 авиакомпании Nouvelair Tunisie в Монастир задержан с 21:15 на 22:15.

На прилете также наблюдаются сбои. Рейс из Красноярки UT 572 прибывает с опозданием, совершив посадку в 08:41 вместо запланированного 08:15. Рейс из Еревана 3F 321 приземлился в 09:30 вместо 08:30. Рейс UT 356 из Грозного задержался значительно — совершит посадку в 11:35 против ожидаемых 08:50. Рейс UT 396 из Владикавказа планирует приземлиться в 15:25 вместо 09:20.

Задержки и отмены в аэропорту Домодедово 29 октября 2025

В Домодедово расписание нарушено в меньшей степени. Рейс U6 797 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Дубай задержан с 07:30 на 08:20. Рейс C6 410 в Самарканд перенесен с 20:15 на 21:05.

На прилете отмечается опережающее расписание: рейс S7 2602 из Барнаула совершил посадку в 08:32 вместо 08:50. Вместе с тем ряд рейсов прибывает с задержками. Самолет U6 9194 из Улан-Удэ приземлится в 10:10 против запланированного 08:50. Рейсы S7 2504 и S7 2566 выполняют полеты согласно расписанию. Также зафиксированы две отмены: рейс IO 475 в Кызыл и рейс U6 2710 из Оша.

Задержки и отмены в аэропорту Шереметьево 29 октября 2025

Шереметьево восстанавливает нормальный ритм работы постепенно. Единственный рейс на вылет в табло — SU 1312 в Минеральные Воды в 11:10 выполняется по расписанию.

На прилете зафиксированы опережения графика. Рейс DP 6526 из Новосибирска приземлился в 07:36, рейс SU 1451 из Кемерова — в 07:46. Рейс EY 841 из Абу-Даби прибыл вовремя в 07:45.

Однако ряд рейсов испытывают задержки. YC 189 из Нового Уренгоя совершит посадку в 10:06 вместо 09:25. Рейс SU 233 из Дели задержится до 12:05 против 10:10. SU 1443 из Иркутска приземлится в 11:30 вместо 11:10. SU 1455 из Улан-Удэ совершит посадку по расписанию в 11:55. SU 1943 в Алматы задержится до 14:07 вместо 11:45. SU 1525 из Горно-Алтайска приземлится в 13:47 вместо 12:35. На вылет практическое ограничение затрагивает обслуживание каждого рейса, требующее предварительного согласования.

Задержки и отмены рейсов в Санкт-Петербурге 29 октября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Пулково 29 октября 2025

Пулково работает в затрудненном режиме. Несколько рейсов отменены полностью. Рейс U6 8531 в Душанбе не совершит полет. Рейс 3F 334 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван отменен. Рейс SU 7358 в Череповец не вылетит. Рейс SU 11 в Москву также отменен. Рейс DP 591 в Тюмень исключен из расписания.

На вылет рейс SU 7 в Москву в 10:00 выполняется по расписанию. Рейс U6 391 в Калининград в 10:05 вылетит согласно графику. Рейс FV 6857 в Минеральные Воды в 10:55 выполняется без задержек. Рейс FV 6445 в Апатиты также по расписанию.

На прилете рейс FV 6402 из Екатеринбурга прибыл в 06:55 вместо 07:10. Рейс DP 592 из Тюмени отменен. Рейс N4 256 из Уфы приземлился в 08:20 против 08:35. Рейс DP 505 из Махачкалы совершит посадку в 08:03 вместо 08:35. Рейс FV 6188 из Москвы приземлится в 08:20 против 08:40.

Рейс 3F 333 из Еревана не совершит полет. Рейс SU 6 из Москвы в 09:00 выполняется по расписанию. Рейс 5N 528 из Челябинска приземлится в 09:05.

Рейс SU 10 из Москвы отменен. Рейс FV 6041 из Москвы совершит посадку в 11:00. Рейс S7 1011 из Москвы приземлится в 11:05. U6 8532 в Душанбе отменен.

Задержки и отмены авиарейсов в региональных аэропортах России 29 октября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 29 октября 2025

В Екатеринбурге работа идет с перебоями. Рейс RT 9443 в Оренбург отменен. Рейс U6 2985 в Бишкек выполняется по расписанию в 11:30. Рейс U6 572 в Санкт-Петербург указан без актуальной информации. Рейс U6 174 в Санкт-Петербург задержан с 12:50 на 13:30. Рейс SU 1419 в Москву задержан с 13:00 на 15:30.

На прилете рейс U6 174 из Хабаровска совершит посадку в 10:55 вместо 09:55. Рейс U6 300 из Благовещенска приземлился вовремя. Рейс U6 2956 из Худжанда прибыл в 09:48. Рейс UT 1106 из Уфы совершит посадку в 10:10 вместо 10:30. Рейс 3F 477 из Еревана задержится до 10:50 против 10:30. Рейс UT 301 из Ханты-Мансийска совершит посадку в 10:35 вместо 11:00. Рейс WZ 1034 из Самары приземлится в 10:35 вместо 11:05. Рейс U6 572 из Владивостока задержится до 12:40 против 11:05. Рейс WZ 1042 из Кемерово совершит посадку в 17:35 вместо 11:30 — задержка превышает шесть часов.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Пашковский (Краснодар) 29 октября 2025

В Краснодаре задержки незначительны. Рейс SU 2866 в Казань в 14:00 выполняется по расписанию. Рейс ZF 1081 авиакомпании Azur Air в Анталью задержан с 14:05 на 14:45. Оба рейса в Дубай (FZ 956 и FZ 938) вылетают в 14:30 согласно графику. На прилете рейс HY 687 из Ташкента совершит посадку в 09:30 вместо 09:00.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) 29 октября 2025

В Нижнем Новгороде ситуация относительно спокойна. Рейс FV 6222 в Москву в 15:20 выполняется по расписанию. Рейс N4 438 в Сочи задержан с 17:10 на 19:00. Рейс N4 437 из Сочи совершит посадку в 17:50 вместо 15:55 — задержка почти два часа.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Толмачево (Новосибирск) 29 октября 2025

Новосибирск работает в основном без сбоев. Рейс KV 9342 в Красноярск указан без актуальной информации. Рейс S7 5551 в Душанбе вылетит раньше в 12:15 вместо 12:45.

На прилете рейс S7 5326 из Барнаула приземлится вовремя в 12:15. Рейс S7 5306 из Красноярска совершит посадку в 12:35 вместо 12:15. Рейс S7 5332 из Ноябрьска указан без актуальной информации. Рейс S7 5322 в Томск также без подтверждения статуса. Рейс S7 5524 из Усть-Каменогорска совершит посадку в 14:18 вместо 13:20.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Курумоч (Самара) 29 октября 2025

Самара работает с незначительными нарушениями. Рейс XC 8058 в Анталью вылетел ночью. Рейс A4 4047 в Нижневартовск задержан с 06:15 на 09:10 — задержка почти три часа. Рейс Y7 4312 в Сабетту вылетел по графику. Рейс WZ 1034 в Минск вылетел вовремя. Рейс SU 1603 в Москву в 10:25 выполняется по расписанию. Рейс DP 422 в Москву в 10:50 вылетит согласно графику. Рейс 5N 532 в Санкт-Петербург в 13:30 выполняется без задержек. Рейс A4 6308 в Минеральные Воды задержан с 13:45 на 16:00. Рейс SU 1605 в Москву в 13:55 вылетит по расписанию.