Всего в доме проживало 7 человек, заявил Бююкгез Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Под завалами дома в городе Гебзе, в Турции, могут находиться две семьи. Об этом рассказал мэр города Зиннур Бююкгёз.

«Сейчас наши команды и команды АФАРД приступили к работе. По нашим данным, в здании проживают две семьи, всего 7 человек», — заявил Бююкгез. Сделал он это в прямом эфире телеканала A Haber. Он также отметил, что неизвестно, сколько людей находилось внутри.

Помимо этого, мэр города опроверг информацию о том, что здание было шестиэтажным. По его словам, здание имеет 5 этажей.

Продолжение после рекламы