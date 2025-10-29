Логотип РИА URA.RU
Под завалами обрушившегося дома в Турции могут находиться две семьи. Видео

29 октября 2025 в 10:45
Всего в доме проживало 7 человек, заявил Бююкгез

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Под завалами дома в городе Гебзе, в Турции, могут находиться две семьи. Об этом рассказал мэр города Зиннур Бююкгёз.

«Сейчас наши команды и команды АФАРД приступили к работе. По нашим данным, в здании проживают две семьи, всего 7 человек», — заявил Бююкгез. Сделал он это в прямом эфире телеканала A Haber. Он также отметил, что неизвестно, сколько людей находилось внутри.

Помимо этого, мэр города опроверг информацию о том, что здание было шестиэтажным. По его словам, здание имеет 5 этажей.

Ранее поступала информация о том, что на месте обрушения дома задействованы спасательные службы. Также в иностранных СМИ сообщалось, что рядом с домом ведутся работы по строительству линии метро. 

