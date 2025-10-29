Логотип РИА URA.RU
Суд запретил использовать ИИ в предвыборной агитации

29 октября 2025 в 11:58
Причина запрета — предотвращение риска формирования искаженного представления о партиях

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Суд запретил использование изображений людей, созданных искусственным интеллектом, в предвыборной агитации. Поводом для рассмотрения дела послужил иск, поданный челябинским обкомом КПРФ к избирательной комиссии региона.

Второй апелляционный суд отменил решение областного суда, который ранее разрешал использование подобных материалов. «Содержание понятия „изображение“ в рамках избирательного законодательства должно интерпретироваться широко», — указано в новом мотивировочном решении, передает «Коммерсант». Основная причина запрета — предотвращение риска формирования у избирателей искаженного или недостоверного представления о кандидатах и партиях.

Челябинские коммунисты в рамках избирательной кампании выпустили листовку «Нам важен каждый!», при создании которой для иллюстраций использовали нейросеть. На плакате были изображены рабочий, предприниматель и учитель, чьи визуальные образы полностью сгенерировал искусственный интеллект. В КПРФ заявили о намерении обжаловать постановление во второй кассационной инстанции.

