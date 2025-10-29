Стало известно о планах Германии направить тысячи дронов в Литву

Каждый контракт оценивается примерно в 300 млн евро Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins

Германия готовит масштабный заказ на поставку ударных беспилотников для своего военного контингента, дислоцированного в Литве. Речь идет о закупке до 12 тысяч дронов у ведущих игроков оборонной индустрии страны и инновационных стартапов. Об этом сообщает Financial Times.

«Германия может заключить контракты на поставку до 12 тысяч дронов-камикадзе, которые намерена отправить базирующейся в Литве немецкой бригаде», — пишет Financial Times. Берлин до конца года может заключить три отдельных договора с компаниями Rheinmetall, Helsing и Stark на поставку различных моделей БПЛА. Каждый контракт оценивается примерно в 300 млн евро. Пока между заинтересованными сторонами продолжается обсуждение.

Стартап Helsing считается самым ценным оборонным стартапом в Европе с оценкой в 12 млрд евро — в числе инвесторов фигурирует основатель Spotify Даниэль Эк. Компания уже выполняет заказы по поставке шести тысяч дронов для Украины и развивает направления по подводным системам наблюдения. Стартап Stark был создан всего 15 месяцев назад и получил поддержку сооснователя PayPal Питера Тиля. Компания уже осуществляет поставки дронов, в том числе и для Украины, и разрабатывает модель Virtus, предназначенную для применения непосредственно на линии фронта.

Традиционно Rheinmetall специализировался на выпуске артиллерии и бронетехники, однако под влиянием тенденций современного вооруженного конфликта компания приняла решение выйти на рынок беспилотных систем. FV-014 стал их первой публично представленной моделью ударного дрона.