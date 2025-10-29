Отреклась от прошлого и своего имени: где сейчас Наталья Поклонская и почему она теперь зовет себя Радведой

Поклонская официально сменила свое имя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чуть более десяти лет назад экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую знала практически вся Россия. Ее называли самым милым прокурором страны, ей посвящали мемы, и у нее даже появлялись неироничные фанаты. Однако в последние годы о ней почти ничего не слышно.

За это время она сменила несколько должностей, отреклась от православия и в целом от всего того, чем она и запомнилась людям. Теперь же же она отказалась и от своего имени, сменив его на новое — Радведа. URA.RU рассказывает, как изменилась жизнь Поклонской за последние 10 лет, чем занимается сейчас и чем она запомнилась ранее.

Начинала карьеру с украинской прокуратуры

Наталья Поклонская родилась в Ворошиловградской области Украинской ССР в семье шахтера и домохозяйки. В конце 1980-х годов семья переехала в Крым, в Евпаторию, где Наталья окончила школу и поступила на юридический факультет. С 2002 года она начала работать в органах прокуратуры, пройдя путь от помощника прокурора района до старшего прокурора в Генпрокуратуре Украины в Киеве. Ее карьера была связана с резонансными делами против организованной преступности.

Прошла через покушения, но все не так просто

Ее деятельность привела к тому, что в 2009 году, после процесса и обвинительных приговоров по делу Крымской ОПГ, на Поклонскую в подъезде ее дома в Евпатории напали неизвестные. По данным НТВ, из-за тяжести травм у Поклонской потеряла подвижность лица, из-за чего она стала произносить слова со сжатыми губами.

Сама Поклонская, отвечая на вопрос журналиста канала, попросила не углубляться в подробности тех событий, однако заявила, что случившееся не следует считать покушением. В 2019 году призналась, что информация о ее избиении — неправда.

В 2011 году Поклонская была гособвинителем на суде над бывшим депутатом крымской Рады и экс-гендиректором футбольного клуба «Таврия» Рувимом Ароновым, которого обвинили в причастности к деятельности местной ОПГ «Башмаки», занимавшейся грабежами, убийствами, отмыванием денег, мошенничеством и рэкетом. В том же году на Поклонскую было совершено покушение, о чем она рассказала через несколько лет, сообщив, что ее пытались отравить.

Возвращение Крыма — как переломная точка в жизни Поклонской

Переломным моментом в биографии Поклонской стал 2014 год. После майдана на Украине она уволилась из украинской прокуратуры, вернулась в Крым и была назначена прокурором автономной республики, а после вхождения Крыма в состав России была официально утверждена на этот пост.

Именно в этот период Наталья Поклонская неожиданно для всех стала медийной иконой и символом так называемой «Крымской весны». Ее первое публичное выступление в новой должности привлекло внимание не только содержанием, но и образом. Благодаря внешности и мягкому голосу она мгновенно приобрела армию поклонников в России и за рубежом, особенно в Японии, где её образ стал героем аниме и манги.

«Няш-мяш»: рождение мема

Рост популярности и укрепление милого образа привело к томоу, что в интернете ее многие начали звать «няшей». Уже в должности прокурора она в 2014 году дала интервью, где критически высказалась об этом:

«Здесь я прокурор! Поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу», — сказала тогда Поклонская.

Эта фраза породила всероссийский мем «няш-мяш». Поклонскую начали изображать на сувенирной продукции с той самой фразой.

Скандал вокруг «Матильды»

Поклонская была известна своей любовью к Николаю II Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2016 году Поклонская была избрана депутатом Государственной Думы VII созыва. На этом посту она проявила себя как самостоятельный и иногда непредсказуемый политик. Она выступила против пенсионной реформы, поддержала закон о «суверенном интернете», но наиболее ярко запомнилась своей принципиальной позицией вокруг фильма «Матильда». Будучи глубоко верующей и почитательницей Николая II, Поклонская активно протестовала против выхода картины, считая ее оскорбительной для чувств верующих, что вызвало большой общественный резонанс.

Со временем её независимая позиция и ряд громких заявлений привели к охлаждению отношений с правящей партией. Перед выборами в Госдуму в 2021 году она сняла свою кандидатуру.

Возвращение в правоохранительные органы и отношение к СВО

После парламента Поклонская была назначена на пост посла России в Кабо-Верде, однако в итоге отказалась от него по личным соображениям. В феврале 2022 года она стала заместителем руководителя Россотрудничества.

После начала СВО Поклонская осторожно высказывалась по этому поводу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Этот период совпал с началом спецоперации на Украине. Поклонская занимала осторожную позицию, призывая к прекращению «безумия и разжигания ненависти», а ее критические высказывания о символе «Z» привели к конфликту с руководством.

В июне 2022 года указом президента она была освобождена от должности в Россотрудничестве и в тот же день назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова. С этого момента её публичная жизнь кардинально изменилась. Поклонская заявила о прекращении ведения социальных сетей и какой-либо публичной деятельности, полностью сосредоточившись на внутренней работе в органах прокуратуры.

Переход из православия в язычество

Постепенно Поклонская стала отказываться от православия и начала уходить в язычество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поклонская долгое время показывала себя как ярая христианка. Она боролась против пошлости в кино и музыке, высказывалась на темы веры и нравственности. Однако уже после 2020 года она начала менять свои убеждения. Однажды она провела для детей в Херсонской области урок «Разговоров о важном» и делала акцент на руны, заклинания и другие аспекты, которые можно отнести к языческой культуре. О религии в целом она писала и в своей опубликованной книге «Мысли вслух». Все это вызывало в том числе и обеспокоенность у Русской православной церкви (РПЦ).

Свою перемену Поклонская объяснила внутренними убеждениями и трансформацией жизненных приоритетов. «Я не буду ни называть себя либералом, ни к другим течениям приписываться. Я просто Наталья Поклонская. Я всегда говорю так, как мне диктует моя совесть», — заявляла она, комментируя собственную позицию по резонансным вопросам в соцсетях.

Натальи больше нет

В конце октября 2025 года стало известно, что Наталья Поклонская официально сменила имя на Радведа. Новое имя Поклонской фигурирует в материалах дела о защите чести и достоинства, рассматриваемого Гагаринским судом Москвы.

Причина изменения имени, по словам самой Поклонской, связана с ее отказом от православия и переходом к иной системе духовных ценностей. «Я более не исповедую православие, и мое новое имя отражает мои взгляды на жизнь и знание», — отметила Радведа Поклонская в согцсетях. Она уточнила, что решила полностью отмежеваться от прежней идентичности, подчеркивая важность новых ориентиров и личных убеждений.

