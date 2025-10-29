Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Прораб из Москвы выиграл 36 млн рублей

29 октября 2025 в 11:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прораб из Москвы выиграл более 30 миллионов рублей в лотерею

Прораб из Москвы выиграл более 30 миллионов рублей в лотерею

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москвич, работающий прорабом Ровшан Мусаев выиграл 36,5 миллиона рублей, отметив в лотерейных билетах даты дни рождений своих близких. Об этом журналистам рассказали в «Столото».

«В 335911-м тираже лотереи „Рапидо Про“ был разыгран суперприз — 36 505 172 рубля. Победителем стал житель Москвы Ровшан Мусаев», — рассказали РИА Новости в компании. 

Победитель оформил выигрыш и отметил, что на протяжении нескольких лет ставил одни и те же комбинации чисел — даты рождения, связанные с собой и близкими. Это принесло ему не только главный суперприз (36 505 172 рубля), но и дополнительные суммы.

Продолжение после рекламы

Ранее в апреле житель Югры также получил семь миллионов рублей, купив билет за 300 рублей и угадав девять чисел. Подобные розыгрыша чаще всего проводятся к концу года. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал