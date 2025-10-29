Прораб из Москвы выиграл 36 млн рублей

Прораб из Москвы выиграл более 30 миллионов рублей в лотерею Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москвич, работающий прорабом Ровшан Мусаев выиграл 36,5 миллиона рублей, отметив в лотерейных билетах даты дни рождений своих близких. Об этом журналистам рассказали в «Столото».

«В 335911-м тираже лотереи „Рапидо Про“ был разыгран суперприз — 36 505 172 рубля. Победителем стал житель Москвы Ровшан Мусаев», — рассказали РИА Новости в компании.

Победитель оформил выигрыш и отметил, что на протяжении нескольких лет ставил одни и те же комбинации чисел — даты рождения, связанные с собой и близкими. Это принесло ему не только главный суперприз (36 505 172 рубля), но и дополнительные суммы.

Продолжение после рекламы