В Башкортостане змея укусила своего хозяина в половой орган

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салавате (Башкортостан) любителя экзотических животных укусила собственная змея. Инцидент произошел во время купания.

«41-летний местный житель, увлекающийся разведением необычных животных, получил множественные укусы от собственного каспийского полоза», — пишет telegram-канал BAZA. Мужчина принял решение взять в ванну своего краснокнижного питомца. Змея внезапно проявила агрессию и атаковала хозяина. Животное укусило мужчину в три области одновременно — в руку, бедро и пах.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Самым тяжелым последствием укуса стала гематома в паховой области. К счастью, яд у каспийского полоза отсутствует. У себя дома мужчина держит разных паукообразных, редких насекомых, ящериц и змей.

