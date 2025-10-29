Дом обрушился в турецком городе (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пригороде турецкого Стамбула, в городе Гебзе, обрушился пятиэтажный дом. Информацию об этом подтвердил мэр города Зиннур Бююкгез. Он же сообщил, что под завалами могут оставаться люди. Все, что известно о происшестсвии, — в материале URA.RU.

В Турции рухнул дом на две семьи

Трагедия произошла в в районе Гюллюк города Гебзе. Дом обрушился днем, прямо на глазах у местных жителей. В соцсетях распространяются видео с камер наблюдения. На них видно, что дом превратился в руины. Здание было старым, вероятно, он был построен в 90-х годах прошлого века. Сообщается, что в доме проижвали две семьи, всего — 7 человек.





Что известно о пострадавших

Всего в доме проживет две семьи. Все эти люди могут находиться под завалами: спасатели говорят о семи или девяти людях. На месте работают экстренные службы: используется тяжелая техника и камеры для поиска выживших. Жителей соседних домов эвакуировали из-за риска новых обрушений.

Продолжение после рекламы

Почему здание обрушилось

По основной версии, вблизи дома ведутся масштабные строительные работы по прокладке линии метрополитена (станция метро в Гебзе). Вибрации от техники и земляных работ, вероятно, стали триггером. Мэр Гебзе Зиннур Бююкгез подтвердил, что строительство идет в непосредственной близости от здания.

Кроме того, есть риск, что здание не соответствовало нормам сейсмостойкости. Эта проблема распространена в Турции. Еще одной причиной обрушения могли стать нелегальные перепланировки.

Реакция властей

Мэр города сразу выступил с заявлением в прямом эфире турецкого телеканала NTV. Он сообщил как о самом обрушении, так и о возможных пострадавших. В спасательных работах задействованы около ста человек и спецтехника, а также медработники и полиция. Прокуратура уже начала проверку — фокус на застройщиках метро и владельцах дома. Это может привести к паузе в строительстве подземной станции.

Контекст