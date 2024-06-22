Курганские топ-чиновники, оказавшиеся за решеткой, мешают назначению новых мэров

В Курганской области проблемы с назначением глав муниципалитетов, так как прежние управленцы попадают под уголовное преследование за коррупцию. Люди неохотно идут в мэры. Корреспонденты URA.RU разбирались с причинами управленческого кризиса и собирали данные — какие дела семи мэров привлекли внимание следователей.
Риск попасть под статью есть всегда
Как признаются политологи, глава муниципального образования, условно, всегда ходит «под статьей». Ресурсов в Курганской области у глав немного, на решение всех проблем средств не хватает. Приходится перебрасывать финансы с одной статьи на другую, а это попадает под нецелевое использование средств. Такая ситуация практически во всех регионах. Везде существуют вопросы антикоррупционной безопасности, и главы попадают под внимание органов внутренних дел в первую очередь.
«Все это в совокупности складывает тенденцию, особенно в дотационных регионах, что эта должность крайне сильно не нравится людям. Это должности с частой ротацией. Пример главы Кургана это подтверждает. Решать низовые проблемы в отсутствие ресурсов с опцией уголовного преследования не вызывает у граждан желания стать муниципальным главой», — рассказал политолог Сергей Ширяев.
За последние пять лет к уголовной ответственности привлекли семь глав курганских муниципальных образований. Шестеро из них предстали перед судом, в отношении них уже были вынесены приговоры. При этом продолжаются разбирательства по бывшему мэру Кургана Елене Ситниковой.
Дело Владимира Осокина
Экс-главу Шадринского района Курганской области Владимира Осокина в ноябре 2021 года признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Нарушения были выявлены при выполнении госконтрактов по строительству соцобъектов в шадринских селах Мальцево и Верхозино. Курганский горсуд приговорил его к отбыванию трех с половиной лет в колонии общего режима. Позднее наказание сократили до двух лет.
Осокин вышел по УДО в мае прошлого года. В настоящее время суд рассматривает гражданский иск на 16 миллионов рублей к Осокину и его подельникам о возмещении ущерба, причиненный преступлением.
Дело Ивана Светличного
Бывшего руководителя администрации Целинного района Ивана Светличного суд оправдал по делу о получении взяток в особо крупном размере. При этом судья посчитал, что бывший чиновник превысил должностные полномочия при выдаче премий. За распределение премиальных средств без согласования с районными депутатами, ему вынесли наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей. Также Светличный должен будет возместить ущерб в размере 138 тысяч рублей. Сам обвиняемый свою вину не признал.
Экс-мэра обвиняли в получении взятки по ст. 290 ч.6 УК РФ. Следствие считало, что Светличный путем махинаций с бывшим работодателем получил автомобиль Toyota Camry. Позднее апелляционный суд отменил это решение и направил дело на пересмотр. Судебные заседания длятся более трех лет, окончательное решение по делу не принято.
Дело Александра Сытова
Следующим мэром Целинного округа стал бывший замглавы Александр Сытов. Проработав в должности около двух лет, он уволился и уехал из региона. В сентябре 2023 года его арестовали по обвинению в коррупции. В апреле суд признал его виновным в получении взяток, мошенничестве и присвоении средств. Ему вынесли наказание в виде семи лет лишения свободы.
Было установлено, что чиновник получил взятку в размере 64 500 рублей от подрядчиков за возможность заключить прямые договоры на проведение работ по строительству спортзала одной из школ района. Также он присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, собранные местными жителями для нужд мобилизованных граждан на СВО. Помимо этого, Сытов совершил мошенничество, оформив документы и получив субсидию 250 000 рублей на близкого родственника.
Бывший руководитель выплатит штраф в размере 260 тысяч рублей. Кроме этого, ему запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.
Дело Ансара Ахметжанова
Экс-главу Сафакулевского района судили по делу о разглашении государственной тайны (подробности засекречены). Обвинительный приговор ему вынесли в мае прошлого года.
Ахметжанова приговорили к двум годам лишения свободы условно и на год отстранили от государственных должностей. Апелляционный суд в Санкт-Петербурге подтвердил правильность приговора.
Дело Юрия Малышева
В ноябре 2022 года суд признал бывшего главу Катайского района Малышева виновным в халатности из-за предоставления некачественного жилья для сирот и наложил штраф в размере 70 тысяч рублей. Сперва действия экс-главы квалифицировали как превышение должностных полномочий. В 2015 году он принял у подрядчика 12 квартир и подписал платежные документы на сумму 8 137 239 руб.
Квартиры были приобретены у подрядчика, который переоборудовал их из нежилого помещения по улице Боровой в городе Катайске. После жалоб жителей администрации пришлось устранять недочеты. Курганский областной суд вынес решение о взыскании с Малышева 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации за некачественные квартиры.
Юрия Малышева также судили за превышение полномочий в связи с реконструкцией водопровода, в результате чего ему был назначен штраф в 200 тысяч рублей. Экс-мэра обвиняли во взятках и незаконном получении премий, но суд его по этим пунктам оправдал. Дело ждет рассмотрения апелляционных жалоб.
Дело Николая Иванова
Еще одно дело о некачественном жилье для сирот рассматривали в отношении экс-главы Притобольного района. Николая Иванова обвиняли в превышении должностных полномочий. Ущерб составил почти четыре миллиона рублей. Суд по делу экс-главы начался в июле 2022 года. Через некоторое время дело переквалифицировали на халатность и закрыли из-за давности сроков уголовного преследования.
Прокуратура добилась отмены решения и пересмотра дела. В настоящее время его рассматривают в районном суде.
Дело Елены Ситниковой
Еще одним подозреваемым по уголовному делу является экс-мэр Кургана Елена Ситникова. Ее обвиняют в халатности по ст. 293. ч.3 УК РФ, якобы приведшей к пожарам, в которых погибли 11 человек. Сотни людей потеряли имущество в огне.
В отношении Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Решение было принято 26 декабря. Следствие по делу продолжается
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!