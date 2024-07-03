В Подмосковье задержали экс-спортсмена казанского «Зенита» за развод на нюдсы

В Подмосковье задержан экс-волейболист клуба «Зенит-Казань» Александр Хрипун за развод девушки почти на 4 миллиона рублей. Молодой человек нашел в интернете фото 23-летней девушки в стиле ню и написал ей, что за 3,8 миллиона рублей может удалить порочащие снимки.
«Возбуждено дело по статье „Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере“», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Девушка согласилась, а через время поняла, что ее «развели», и обратилась в полицию.
Ранее 26-летний Хрипун был замешан в аналогичных мошеннических действиях. В июле 2022 года он ввел в заблуждение молодую женщину, используя ту же методику, и выудил у нее 30 миллионов рублей. В связи с этим было инициировано уголовное преследование по обвинению в вымогательстве. В том же году он был помещен под стражу на два месяца по делу о краже значительных средств. В сентябре 2018 года московский суд признал его виновным в двух эпизодах вымогательства и вынес решение о лишении свободы на 1,6 года условно, с испытательным сроком в полтора года.
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