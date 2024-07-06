Политолог опроверг, что новый президент Ирана настроен на сближение с США

Политолог Курбанов: Иран после президентских выборов будет укреплять связь с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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На выборах в Иране победил Масуд Пезешкиан
На выборах в Иране победил Масуд Пезешкиан Фото:

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан против сближения с США, он настроен на развитие отношений с Россией. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт по Ближнему Востоку, иранист Маис Курбанов.

«Кто-то говорит, что отношения с Россией ухудшатся. Однако это не так. Они будут развиваться с еще большей силой, потому что сейчас все по-другому. От сотрудничества с Западом, с США, уходят практически все, даже страны Африки», — рассказал Маис Курбанов.

До этого британское издание The Guardian сообщило, что Пезешкиан намерен улучшить отношения с США и пересмотреть их с Россией. «Он может попытаться диверсифицировать внешнеполитические связи Ирана, чтобы не зависеть исключительно от восточных держав, таких как Россия и Китай», — говорилось в материале.

Почему на выборах в Иране голосовала половина населения

Общая явка на голосовании составила около 45%: в первом туре — 40%, во втором 50%. Граждане выбирали между реформатором Масудом Пезешкианом и консерватором Саидом Джалили. Иранист Курбанов считает, что низкая явка — это результат работы противников Ирана, которые призывали не ходить на выборы.

«Каждый по-своему влияет, большую роль играют СМИ… Сейчас у каждого есть доступ в Интернет, даже у детей. Противники, естественно, там разжигают ненависть к Ирану», — заявил Курбанов.

Всему миру придется считаться с Ираном

Курбанов отметил, что Иран на своем примере показал, как можно эффективно развиваться даже под санкционным давлением США. «Всему миру придется считаться с Ираном. Почему? Потому что это достижение Исламской революции (она прошла с 7 января 1978 года по 11 февраля 1979 года, в результате нее была свергнута монархия, к власти пришел духовный лидер Али Хаменеи — прим. URA.RU).

Кто в Иране был, тот видел, что там попрошаек нет, никто не матерится, люди радуются, все рестораны и кафе заполнены. Более пяти миллионов мигрантов очень хорошо живут там, — подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что по-настоящему страной управляет Верховный духовный лидер Али Хаменеи. Именно он принимает все ключевые решения. «Он вечный, его невозможно уволить. Это прописано в конституции Республики Ирана», — сказал Курбанов.

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Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан против сближения с США, он настроен на развитие отношений с Россией. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт по Ближнему Востоку, иранист Маис Курбанов. «Кто-то говорит, что отношения с Россией ухудшатся. Однако это не так. Они будут развиваться с еще большей силой, потому что сейчас все по-другому. От сотрудничества с Западом, с США, уходят практически все, даже страны Африки», — рассказал Маис Курбанов. До этого британское издание The Guardian сообщило, что Пезешкиан намерен улучшить отношения с США и пересмотреть их с Россией. «Он может попытаться диверсифицировать внешнеполитические связи Ирана, чтобы не зависеть исключительно от восточных держав, таких как Россия и Китай», — говорилось в материале. Почему на выборах в Иране голосовала половина населения Общая явка на голосовании составила около 45%: в первом туре — 40%, во втором 50%. Граждане выбирали между реформатором Масудом Пезешкианом и консерватором Саидом Джалили. Иранист Курбанов считает, что низкая явка — это результат работы противников Ирана, которые призывали не ходить на выборы. Всему миру придется считаться с Ираном Курбанов отметил, что Иран на своем примере показал, как можно эффективно развиваться даже под санкционным давлением США. «Всему миру придется считаться с Ираном. Почему? Потому что это достижение Исламской революции (она прошла с 7 января 1978 года по 11 февраля 1979 года, в результате нее была свергнута монархия, к власти пришел духовный лидер Али Хаменеи — прим. URA.RU). Кто в Иране был, тот видел, что там попрошаек нет, никто не матерится, люди радуются, все рестораны и кафе заполнены. Более пяти миллионов мигрантов очень хорошо живут там, — подчеркнул политолог. При этом он отметил, что по-настоящему страной управляет Верховный духовный лидер Али Хаменеи. Именно он принимает все ключевые решения. «Он вечный, его невозможно уволить. Это прописано в конституции Республики Ирана», — сказал Курбанов.
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