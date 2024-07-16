В Ноябрьске водитель сбил ребенка на велосипеде. Видео

17 июля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске водитель сбил ребенка на велосипеде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «УАЗ Патриот» допустил наезд на восьмилетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде, предварительно не спешившись. Об этом сообщается в социальных сетях.



«Мальчик ехал на велосипеде с братом и не спешился во время перехода через дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель „УАЗ Патриот“ завершал поворот и не заметил ребенка», — сообщают в telegram-канале «NSK». На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Медики оказывают пострадавшему ребенку необходимую помощь. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Ноябрьска, где подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники ГАИ напоминают, что при переходе дороги необходимо спешиваться с велосипеда и вести его рядом с собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «УАЗ Патриот» допустил наезд на восьмилетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде, предварительно не спешившись. Об этом сообщается в социальных сетях. «Мальчик ехал на велосипеде с братом и не спешился во время перехода через дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель „УАЗ Патриот“ завершал поворот и не заметил ребенка», — сообщают в telegram-канале «NSK». На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Медики оказывают пострадавшему ребенку необходимую помощь. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Ноябрьска, где подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники ГАИ напоминают, что при переходе дороги необходимо спешиваться с велосипеда и вести его рядом с собой.