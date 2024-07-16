16 июля 2024

В Ноябрьске водитель сбил ребенка на велосипеде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске водитель сбил ребенка на велосипеде Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «УАЗ Патриот» допустил наезд на восьмилетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде, предварительно не спешившись. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Мальчик ехал на велосипеде с братом и не спешился во время перехода через дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель „УАЗ Патриот“ завершал поворот и не заметил ребенка», — сообщают в telegram-канале «NSK».

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Медики оказывают пострадавшему ребенку необходимую помощь.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Ноябрьска, где подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники ГАИ напоминают, что при переходе дороги необходимо спешиваться с велосипеда и вести его рядом с собой.

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «УАЗ Патриот» допустил наезд на восьмилетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде, предварительно не спешившись. Об этом сообщается в социальных сетях. «Мальчик ехал на велосипеде с братом и не спешился во время перехода через дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель „УАЗ Патриот“ завершал поворот и не заметил ребенка», — сообщают в telegram-канале «NSK». На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Медики оказывают пострадавшему ребенку необходимую помощь. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Ноябрьска, где подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники ГАИ напоминают, что при переходе дороги необходимо спешиваться с велосипеда и вести его рядом с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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