В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «УАЗ Патриот» допустил наезд на восьмилетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде, предварительно не спешившись. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Мальчик ехал на велосипеде с братом и не спешился во время перехода через дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель „УАЗ Патриот“ завершал поворот и не заметил ребенка», — сообщают в telegram-канале «NSK».
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Медики оказывают пострадавшему ребенку необходимую помощь.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Ноябрьска, где подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники ГАИ напоминают, что при переходе дороги необходимо спешиваться с велосипеда и вести его рядом с собой.
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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «УАЗ Патриот» допустил наезд на восьмилетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде, предварительно не спешившись. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Мальчик ехал на велосипеде с братом и не спешился во время перехода через дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель „УАЗ Патриот“ завершал поворот и не заметил ребенка», — сообщают в telegram-канале «NSK». На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Медики оказывают пострадавшему ребенку необходимую помощь. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Ноябрьска, где подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники ГАИ напоминают, что при переходе дороги необходимо спешиваться с велосипеда и вести его рядом с собой.