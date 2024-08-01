Психолог дала советы, как сохранить семью

Психолог Афонина: для сохранения брака нужно желание обоих партнеров

01 августа 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Для семьи важны желание и готовность обоих партнеров работать над отношениями, отметила психолог Ольга Афонина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Большинство пар, которые столкнулись с проблемами в семье, нуждаются в семейной психотерапии. Однако не все браки требуют спасения и сохранения отношений. Об этом заявила психолог Ольга Афонина. Она выделила несколько советов, которые помогут партнерам сохранить союз. Первый совет заключается в умении разговаривать без обвинений и угроз. Наоборот, нужно научиться распознавать, какая неудовлетворенная потребность стоит за словами, которые говорит партнер в ссоре. «Необходимо научиться общаться я-сообщениями (психологический термин, обозначающий высказывание человека, в котором он описывает свои чувства с опорой на собственные мысли и эмоции, не задевая и не обвиняя в этом окружающих — прим. ред.). Также, следует уйти от концепта вины и обвинения к принятию ответственности. Помимо этого, необходимо учиться распознавать в конфликтах скрытую потребность, а не угрозу или нападение», — отметила психолог в беседе с изданием « Газета.Ru ». Второй совет заключается в умении не вступать в конфликт на эмоциях в течение 24 часов. В этом случае, нужно подождать, когда эмоции утихнут, и спокойно поговорить. По словам психолога, во время конфликта следует понимать, что человек совершает плохие поступки, не потому он плохой, а потому что ему плохо. Третий совет — умение разговаривать о своих обидах, страхах, разочарованиях с партнером. «Доверие — это процесс, а процесс требует времени. И еще общение, только через проговаривание своих чувств: страхов, ожиданий, разочарований можно снова начать сближение», — отметила Афонина. Ранее cемейный психолог Александр Шахов рассказал о способах сохранить отношения. По его словам, необходимо уметь отдыхать друг от друга. Психолог пояснил, что речь идет не о продолжительных разлуках, а о небольших паузах — например, порознь съездить на отдых, сходить в ресторан, остаться с ночевкой в гостях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство пар, которые столкнулись с проблемами в семье, нуждаются в семейной психотерапии. Однако не все браки требуют спасения и сохранения отношений. Об этом заявила психолог Ольга Афонина. Она выделила несколько советов, которые помогут партнерам сохранить союз. Первый совет заключается в умении разговаривать без обвинений и угроз. Наоборот, нужно научиться распознавать, какая неудовлетворенная потребность стоит за словами, которые говорит партнер в ссоре. «Необходимо научиться общаться я-сообщениями (психологический термин, обозначающий высказывание человека, в котором он описывает свои чувства с опорой на собственные мысли и эмоции, не задевая и не обвиняя в этом окружающих — прим. ред.). Также, следует уйти от концепта вины и обвинения к принятию ответственности. Помимо этого, необходимо учиться распознавать в конфликтах скрытую потребность, а не угрозу или нападение», — отметила психолог в беседе с изданием «Газета.Ru». Второй совет заключается в умении не вступать в конфликт на эмоциях в течение 24 часов. В этом случае, нужно подождать, когда эмоции утихнут, и спокойно поговорить. По словам психолога, во время конфликта следует понимать, что человек совершает плохие поступки, не потому он плохой, а потому что ему плохо. Третий совет — умение разговаривать о своих обидах, страхах, разочарованиях с партнером. «Доверие — это процесс, а процесс требует времени. И еще общение, только через проговаривание своих чувств: страхов, ожиданий, разочарований можно снова начать сближение», — отметила Афонина. Ранее cемейный психолог Александр Шахов рассказал о способах сохранить отношения. По его словам, необходимо уметь отдыхать друг от друга. Психолог пояснил, что речь идет не о продолжительных разлуках, а о небольших паузах — например, порознь съездить на отдых, сходить в ресторан, остаться с ночевкой в гостях.