Военкор Рожин: ВСУ под Курском использовали психологический спецназ

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поддерживал психологический спецназ. Об этом заявил военкор Борис Рожин.
«К информационной поддержке атаки ВСУ на курское приграничье привлекли подразделения психологических операций ССО. Также на данном направлении замечены 22-я, 32-я и 88-я механизированные бригады, 49-я артиллерийская бригада и 103-я отдельная бригада украинской теробороны», — передает «Российская газета» слова Рожина.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее уголовное дело возбудили в Следственном комитете России по нескольким статьям после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. Представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, передает RT.
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