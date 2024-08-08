08 августа 2024

Военкор Рожин: ВСУ под Курском использовали психологический спецназ

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Спецподразделения ВСУ участвовали в нападении на Курскую область
Спецподразделения ВСУ участвовали в нападении на Курскую область Фото:

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поддерживал психологический спецназ. Об этом заявил военкор Борис Рожин.

«К информационной поддержке атаки ВСУ на курское приграничье привлекли подразделения психологических операций ССО. Также на данном направлении замечены 22-я, 32-я и 88-я механизированные бригады, 49-я артиллерийская бригада и 103-я отдельная бригада украинской теробороны», — передает «Российская газета» слова Рожина.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее уголовное дело возбудили в Следственном комитете России по нескольким статьям после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. Представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, передает RT.

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Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поддерживал психологический спецназ. Об этом заявил военкор Борис Рожин. «К информационной поддержке атаки ВСУ на курское приграничье привлекли подразделения психологических операций ССО. Также на данном направлении замечены 22-я, 32-я и 88-я механизированные бригады, 49-я артиллерийская бригада и 103-я отдельная бригада украинской теробороны», — передает «Российская газета» слова Рожина. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее уголовное дело возбудили в Следственном комитете России по нескольким статьям после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. Представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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