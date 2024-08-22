Таксист сбил девушку на «забре» в Питере и увез в неизвестном направлении. Видео

22 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Водитель такси сбил девушку и увез в неизвестном направлении, сообщают очевидцы произошедшего Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Санкт-Петербурге на Лермонтовском проспекте водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе, после чего посадил ее в машину и повез в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на слова очевидцев. «На Лермонтовском проспекте (Санкт-Петербург) в районе гостиницы „Азимут“ около 10:40 таксист на пешеходном переходе сбил девушку, а затем посадил ее в машину и куда-то повез», — пишет издание в своем telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно, как девушка перебегает дорогу по пешеходному переходу, не посмотрев по сторонам. Водитель такси, в свою очередь, поздно затормозил, в результате чего сбил девушку. После чего посадил ее в автомобиль и повез в неизвестном направлении. В издании отметили, что причины произошедшего выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге на Лермонтовском проспекте водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе, после чего посадил ее в машину и повез в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на слова очевидцев. «На Лермонтовском проспекте (Санкт-Петербург) в районе гостиницы „Азимут“ около 10:40 таксист на пешеходном переходе сбил девушку, а затем посадил ее в машину и куда-то повез», — пишет издание в своем telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно, как девушка перебегает дорогу по пешеходному переходу, не посмотрев по сторонам. Водитель такси, в свою очередь, поздно затормозил, в результате чего сбил девушку. После чего посадил ее в автомобиль и повез в неизвестном направлении. В издании отметили, что причины произошедшего выясняются.