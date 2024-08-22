Таксист сбил девушку на «забре» в Питере и увез в неизвестном направлении. Видео

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Повседневная жизнь. Москва, такси, яндекс
Водитель такси сбил девушку и увез в неизвестном направлении, сообщают очевидцы произошедшего Фото:

В Санкт-Петербурге на Лермонтовском проспекте водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе, после чего посадил ее в машину и повез в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на слова очевидцев.

«На Лермонтовском проспекте (Санкт-Петербург) в районе гостиницы „Азимут“ около 10:40 таксист на пешеходном переходе сбил девушку, а затем посадил ее в машину и куда-то повез», — пишет издание в своем telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно, как девушка перебегает дорогу по пешеходному переходу, не посмотрев по сторонам. Водитель такси, в свою очередь, поздно затормозил, в результате чего сбил девушку. После чего посадил ее в автомобиль и повез в неизвестном направлении. В издании отметили, что причины произошедшего выясняются.

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В Санкт-Петербурге на Лермонтовском проспекте водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе, после чего посадил ее в машину и повез в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на слова очевидцев. «На Лермонтовском проспекте (Санкт-Петербург) в районе гостиницы „Азимут“ около 10:40 таксист на пешеходном переходе сбил девушку, а затем посадил ее в машину и куда-то повез», — пишет издание в своем telegram-канале. Там же было опубликовано видео, на котором видно, как девушка перебегает дорогу по пешеходному переходу, не посмотрев по сторонам. Водитель такси, в свою очередь, поздно затормозил, в результате чего сбил девушку. После чего посадил ее в автомобиль и повез в неизвестном направлении. В издании отметили, что причины произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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