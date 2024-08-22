В Екатеринбурге застройщик «Астон» вышел на связь с жильцами дома на улице Советской, которые выступили против проекта многоэтажного дома по соседству. Им предложили в последний раз попробовать «договориться мирно». Скриншотами переписки с URA.RU поделились жильцы.
«Считаю нужным рассказать […], представители застройщика выходили на связь, просили передать лидеру движения против строительства, что готовы в последний раз протянуть руку мира и попробовать договориться», — написал в чате жильцов пользователь Денис, который, как они полагают, связан с застройщиком. Он не в первый раз предлагает разрешить ситуацию мирным путем. По его словам, «Астон» взамен обещает благоустроить двор на Советской, но, уверены они, сделать это можно и так по федеральной программе, заслуги застройщика в этом нет.
В одном из сообщений некий Денис также призвал жильцов встретиться с представителями «Астона». «Встретьтесь и хотя бы расскажите о своих требованиях — почему вы воюете до конца», — написал он. Жильцам удалось снять, как на огороженной забором территории, до сих пор продолжается стройка несмотря на запрет суда. Внутри работает техника, выкапываются ямы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию «Астон». На момент публикации ответ не поступил.
Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство.
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