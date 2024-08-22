В Екатеринбурге скандальный застройщик предложил протестующим договориться в «последний раз». Скрин

Компания «Астон» уговаривает протестующих екатеринбуржцев договориться мирно

23 августа 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Застройщик предлагает отремонтировать дворы взамен на высотку Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге застройщик «Астон» вышел на связь с жильцами дома на улице Советской, которые выступили против проекта многоэтажного дома по соседству. Им предложили в последний раз попробовать «договориться мирно». Скриншотами переписки с URA.RU поделились жильцы. «Считаю нужным рассказать […], представители застройщика выходили на связь, просили передать лидеру движения против строительства, что готовы в последний раз протянуть руку мира и попробовать договориться», — написал в чате жильцов пользователь Денис, который, как они полагают, связан с застройщиком. Он не в первый раз предлагает разрешить ситуацию мирным путем. По его словам, «Астон» взамен обещает благоустроить двор на Советской, но, уверены они, сделать это можно и так по федеральной программе, заслуги застройщика в этом нет. В одном из сообщений некий Денис также призвал жильцов встретиться с представителями «Астона». «Встретьтесь и хотя бы расскажите о своих требованиях — почему вы воюете до конца», — написал он. Жильцам удалось снять, как на огороженной забором территории, до сих пор продолжается стройка несмотря на запрет суда. Внутри работает техника, выкапываются ямы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию «Астон». На момент публикации ответ не поступил. Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство. Представитель застройщиков предлагает договориться «в последний раз» Скриншот предоставлен протестующими жителями Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге застройщик «Астон» вышел на связь с жильцами дома на улице Советской, которые выступили против проекта многоэтажного дома по соседству. Им предложили в последний раз попробовать «договориться мирно». Скриншотами переписки с URA.RU поделились жильцы. «Считаю нужным рассказать […], представители застройщика выходили на связь, просили передать лидеру движения против строительства, что готовы в последний раз протянуть руку мира и попробовать договориться», — написал в чате жильцов пользователь Денис, который, как они полагают, связан с застройщиком. Он не в первый раз предлагает разрешить ситуацию мирным путем. По его словам, «Астон» взамен обещает благоустроить двор на Советской, но, уверены они, сделать это можно и так по федеральной программе, заслуги застройщика в этом нет. В одном из сообщений некий Денис также призвал жильцов встретиться с представителями «Астона». «Встретьтесь и хотя бы расскажите о своих требованиях — почему вы воюете до конца», — написал он. Жильцам удалось снять, как на огороженной забором территории, до сих пор продолжается стройка несмотря на запрет суда. Внутри работает техника, выкапываются ямы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию «Астон». На момент публикации ответ не поступил. Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство.