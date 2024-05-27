Екатеринбуржцы вышли на протест против новой высотки от лидера застройщиков. Фото

27 мая 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Жители написали обращение президенту Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбуржцы вышли на протест против высотки, которую возводит компания «Астон». Ее директором является президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. В telegram-канале Пионерского района горожане заявили, что им был обещан спорткомплекс и объяснили, почему не хотят нового жилого дома. «У двух домов нет двора, некуда припарковать машины. Новостройку подключат к старым коммуникациям и к тем проблемам, которые есть сейчас, добавятся новые! Мы ждали спорткомплекс, а на сайте „Астона“ уже началась продажа квартир! Строительство лишит жильцов двора, детей — места для прогулок, парализует дорожное движение в округе», — негодуют жители. Один из участников протеста призывает не покупать квартиры в новом доме, потому что перед застройкой «не были проведены публичные слушания, и не получено согласие жителей с земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого был утвержден проект» [ст. 5 Градостроительного кодекса РФ — прим. URA.RU]. Дом комфорт-класса планируют сдать в 2025 году. Жители направили обращение президенту Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину, в мэрию Екатеринбурга, а также создали петицию на сайте Change.org против застройки. Строительная компания «Астон» к возведению нового здания на пересечении улиц Советской и Уральской приступила в 2023 году. Горожанам был обещан спортивный комплекс. Однако сейчас на сайте застройщика ведется рекламная кампания о строительстве жилого дома на этом месте. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы вышли на протест против высотки, которую возводит компания «Астон». Ее директором является президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. В telegram-канале Пионерского района горожане заявили, что им был обещан спорткомплекс и объяснили, почему не хотят нового жилого дома. «У двух домов нет двора, некуда припарковать машины. Новостройку подключат к старым коммуникациям и к тем проблемам, которые есть сейчас, добавятся новые! Мы ждали спорткомплекс, а на сайте „Астона“ уже началась продажа квартир! Строительство лишит жильцов двора, детей — места для прогулок, парализует дорожное движение в округе», — негодуют жители. Один из участников протеста призывает не покупать квартиры в новом доме, потому что перед застройкой «не были проведены публичные слушания, и не получено согласие жителей с земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого был утвержден проект» [ст. 5 Градостроительного кодекса РФ — прим. URA.RU]. Дом комфорт-класса планируют сдать в 2025 году. Жители направили обращение президенту Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину, в мэрию Екатеринбурга, а также создали петицию на сайте Change.org против застройки. Строительная компания «Астон» к возведению нового здания на пересечении улиц Советской и Уральской приступила в 2023 году. Горожанам был обещан спортивный комплекс. Однако сейчас на сайте застройщика ведется рекламная кампания о строительстве жилого дома на этом месте.