Екатеринбуржцы вышли на протест против новой высотки от лидера застройщиков. Фото

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Новостройки.Тюмень, многоэтажка, новостройки, строительство, стройка, новостройка, астон
Жители написали обращение президенту Фото:

Екатеринбуржцы вышли на протест против высотки, которую возводит компания «Астон». Ее директором является президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. В telegram-канале Пионерского района горожане заявили, что им был обещан спорткомплекс и объяснили, почему не хотят нового жилого дома.

«У двух домов нет двора, некуда припарковать машины. Новостройку подключат к старым коммуникациям и к тем проблемам, которые есть сейчас, добавятся новые! Мы ждали спорткомплекс, а на сайте „Астона“ уже началась продажа квартир! Строительство лишит жильцов двора, детей — места для прогулок, парализует дорожное движение в округе», — негодуют жители.

Один из участников протеста призывает не покупать квартиры в новом доме, потому что перед застройкой «не были проведены публичные слушания, и не получено согласие жителей с земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого был утвержден проект» [ст. 5 Градостроительного кодекса РФ — прим. URA.RU]. Дом комфорт-класса планируют сдать в 2025 году. Жители направили обращение президенту Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину, в мэрию Екатеринбурга, а также создали петицию на сайте Change.org против застройки.

Строительная компания «Астон» к возведению нового здания на пересечении улиц Советской и Уральской приступила в 2023 году. Горожанам был обещан спортивный комплекс. Однако сейчас на сайте застройщика ведется рекламная кампания о строительстве жилого дома на этом месте.

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Екатеринбуржцы вышли на протест против высотки, которую возводит компания «Астон». Ее директором является президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. В telegram-канале Пионерского района горожане заявили, что им был обещан спорткомплекс и объяснили, почему не хотят нового жилого дома. «У двух домов нет двора, некуда припарковать машины. Новостройку подключат к старым коммуникациям и к тем проблемам, которые есть сейчас, добавятся новые! Мы ждали спорткомплекс, а на сайте „Астона“ уже началась продажа квартир! Строительство лишит жильцов двора, детей — места для прогулок, парализует дорожное движение в округе», — негодуют жители. Один из участников протеста призывает не покупать квартиры в новом доме, потому что перед застройкой «не были проведены публичные слушания, и не получено согласие жителей с земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого был утвержден проект» [ст. 5 Градостроительного кодекса РФ — прим. URA.RU]. Дом комфорт-класса планируют сдать в 2025 году. Жители направили обращение президенту Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину, в мэрию Екатеринбурга, а также создали петицию на сайте Change.org против застройки. Строительная компания «Астон» к возведению нового здания на пересечении улиц Советской и Уральской приступила в 2023 году. Горожанам был обещан спортивный комплекс. Однако сейчас на сайте застройщика ведется рекламная кампания о строительстве жилого дома на этом месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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