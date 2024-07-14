14 июля 2024

В Екатеринбурге убрали технику с участка скандальной застройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройку запретили до завершения спора между прокуратурой и застройщиком
Стройку запретили до завершения спора между прокуратурой и застройщиком Фото:

В Екатеринбурге приостановили застройку участка на улице Советской, публичный конфликт вокруг которой разгорелся два месяца назад. Застройщик «Астон» вывез технику с территории после запрета арбитражного суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Участок по-прежнему огорожен забором, но абсолютно всю технику вывезли. Там остались только бетонные блоки. Рабочих также на месте нет.

Конфликт вокруг строительства высотки разгорелся в мае 2024-го. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательства арбитраж запретил любые работы на участке.

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В Екатеринбурге приостановили застройку участка на улице Советской, публичный конфликт вокруг которой разгорелся два месяца назад. Застройщик «Астон» вывез технику с территории после запрета арбитражного суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Участок по-прежнему огорожен забором, но абсолютно всю технику вывезли. Там остались только бетонные блоки. Рабочих также на месте нет. Конфликт вокруг строительства высотки разгорелся в мае 2024-го. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательства арбитраж запретил любые работы на участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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