В Екатеринбурге убрали технику с участка скандальной застройки

В Екатеринбурге приостановили застройку участка на улице Советской, публичный конфликт вокруг которой разгорелся два месяца назад. Застройщик «Астон» вывез технику с территории после запрета арбитражного суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Участок по-прежнему огорожен забором, но абсолютно всю технику вывезли. Там остались только бетонные блоки. Рабочих также на месте нет.
Конфликт вокруг строительства высотки разгорелся в мае 2024-го. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательства арбитраж запретил любые работы на участке.
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