Лидер застройщиков Екатеринбурга вернулся к скандальному проекту, несмотря на запрет суда. Видео

В Екатеринбурге «Астон» продолжает точечную застройку на Советской
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого комплекса «Астон. История». Екатеринбург , жилой дом, забор
Пока непонятно, для чего возводят забор Фото:

В Екатеринбурге застройщик «Астон» продолжает вести работы на участке улицы Советской, несмотря на то, что в конце июня арбитражный суд запретил там любую деятельность. Планируемая высотка принадлежит компании «Астон. История» Вячеслава Трапезникова, президента «Гильдии строителей Урала». Видео с URA.RU поделились жильцы.

«Застройщик „Астон“ не выполняет запрет суда. На данный момент [рабочие] ставят новый забор», — рассказала одна из них. Собеседница также заявила, что соседи продолжают бороться за полную отмену строительства многоквартирного дома. В начале августа жильцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили помочь остановить работы на участке. Как рассказали URA.RU протестующие, после публикации ролика они уже встретились с прокурором и обменялись всеми необходимыми данными.

URA.RU направило запрос в компанию «Астон». Ответ будет опубликован, как только поступит.

Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство.

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В Екатеринбурге застройщик «Астон» продолжает вести работы на участке улицы Советской, несмотря на то, что в конце июня арбитражный суд запретил там любую деятельность. Планируемая высотка принадлежит компании «Астон. История» Вячеслава Трапезникова, президента «Гильдии строителей Урала». Видео с URA.RU поделились жильцы. «Застройщик „Астон“ не выполняет запрет суда. На данный момент [рабочие] ставят новый забор», — рассказала одна из них. Собеседница также заявила, что соседи продолжают бороться за полную отмену строительства многоквартирного дома. В начале августа жильцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили помочь остановить работы на участке. Как рассказали URA.RU протестующие, после публикации ролика они уже встретились с прокурором и обменялись всеми необходимыми данными. URA.RU направило запрос в компанию «Астон». Ответ будет опубликован, как только поступит. Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство.
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